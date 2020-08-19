Новое заседание по делу Михаила Ефремова пройдет сегодня в Преснеском суде. Могут допросить известного актера по делу о совершенном смертельном ДТП.
Актер находится под домашним арестом уже третий месяц. Участником смертельного ДТП в центре Москвы он стал 8 июня. В аварии погиб курьер Сергей Захаров, в чью машину влетела иномарка Ефремова. Ему грозит до 12 лет колонии.
Прямая трансляция от Пресненского суда
Авторский пост
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