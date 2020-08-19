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Суд над Михаилом Ефремовым: новое заседание

Суд над Михаилом Ефремовым: новое заседание (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 10:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360подмосковье   Михаил Ефремов   авария   видео   дтп   ефремов   смертельное дтп   суд   
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Новое заседание по делу Михаила Ефремова пройдет сегодня в Преснеском суде. Могут допросить известного актера по делу о совершенном смертельном ДТП.

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Метки: 360подмосковье   Михаил Ефремов   авария   видео   дтп   ефремов   смертельное дтп   суд   
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5  комментариев
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Пля, да отпустите вы его уже, иначе это шапито никогда не закончится.
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55k
Viktor BillyBonzz 2 часа назад
Так?

Так?
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907
Провокатор 39 минут назад
То есть, после инсульта, причём такого что он потерял сознание и его выносили на носилках, он самостоятельно на своих двоих пришёл в суд? Левая рука у него не висит плетью, походка не шаткая, речь связанная. Что ж как уже писали в инете: "Инсульт он сыграл не очень. Осталось узнать сможет-ли сыграть порядочного человека?"
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13k
Максим Час назад
а ведь сколько этого алкаша защишает. наткунлся в нете на больную бабку у нее все видео в защиту его
Ссылка www.youtube.com
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