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Девушка завела себе кабана в качестве домашнего животного. Посмотрите, на попытки хозяйки разбудить питомца.
Кабан не хочет покидать тёплую постель.
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Представляете что эта курва срёт и ссыт в доме. Ну пускай на улице, но ЭТО ведь постоянно убирать нада.