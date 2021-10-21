Кабан вломился на заправку в Феодосии

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Кабан ворвался на заправку на Керченском шоссе в Феодосии, устроил небольшой погром, а затем скрылся с места преступления. К счастью, в помещении в этот момент никого не было.
На опубликованных в сети кадрах видно, как животное проникает на территорию заправки и врезается в стенд с товарами. После этого зверь пробивает массой своего тела стеклянную дверь и выбегает обратно на улицу.
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