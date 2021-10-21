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Кабан вломился на заправку в Феодосии

Кабан вломился на заправку в Феодосии (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Крым   видео   животные   заправка   кабан   феодосия   
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Кабан ворвался на заправку на Керченском шоссе в Феодосии, устроил небольшой погром, а затем скрылся с места преступления. К счастью, в помещении в этот момент никого не было.
На опубликованных в сети кадрах видно, как животное проникает на территорию заправки и врезается в стенд с товарами. После этого зверь пробивает массой своего тела стеклянную дверь и выбегает обратно на улицу.

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Метки: Крым   видео   животные   заправка   кабан   феодосия   
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Albert GER 2 часа назад
сугс не хрюкал?))
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