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Котёнок сладко уснул на руке хозяина

Котёнок сладко уснул на руке хозяина

Автор:
27 января 2025 07:23
Метки: Видео   кот   котёнок   кошка   милота   сон   
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Котёнок решил перестроить рабочий процесс своего хозяина, уснув на его руке.

Трудовые будни удаленщика из этого видео превратились в сентиментальную комедию с пушистым четвероногим «помощником» в главной роли. Котенок решил радикально перестроить рабочий процесс своего хозяина, погрузившись в блаженный сон на его руке.

Этот милый захватчик продемонстрировал непревзойденное искусство манипуляции — крепко обняв руку человека, он не только парализовал трудовую деятельность, но и вызвал приступ неконтролируемой нежности.

Теперь продуктивность владельца котенка измеряется не количеством выполненных задач, а градусом умиления и невозможностью прервать сон питомца.

Источник:

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Метки: Видео   кот   котёнок   кошка   милота   сон   
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4  комментария
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18k
Алексей 5 минут назад
моя так же спала в детстве
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11k
perekrestok 8 минут назад
Тепло и пахнет домом - где ж еще поспать котенку? Вот у меня кошка с детства независимая - спит всегда отдельно и на руки идет не всегда.
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307
I am .. . Полчаса назад
У меня кися всегда рядом, сядешь за ноут, она на клавиатуру ложится и лежит)
Сядешь на диван - она рядом. Всегда встречает)
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7k
heta 56 минут назад
На руке раба.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3730 постов (3626 в горячем)

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