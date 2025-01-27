Котёнок сладко уснул на руке хозяина

Трудовые будни удаленщика из этого видео превратились в сентиментальную комедию с пушистым четвероногим «помощником» в главной роли. Котенок решил радикально перестроить рабочий процесс своего хозяина, погрузившись в блаженный сон на его руке.

Этот милый захватчик продемонстрировал непревзойденное искусство манипуляции — крепко обняв руку человека, он не только парализовал трудовую деятельность, но и вызвал приступ неконтролируемой нежности.