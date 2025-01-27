Котёнок сладко уснул на руке хозяина

Котёнок решил перестроить рабочий процесс своего хозяина, уснув на его руке.
Трудовые будни удаленщика из этого видео превратились в сентиментальную комедию с пушистым четвероногим «помощником» в главной роли. Котенок решил радикально перестроить рабочий процесс своего хозяина, погрузившись в блаженный сон на его руке.
Этот милый захватчик продемонстрировал непревзойденное искусство манипуляции — крепко обняв руку человека, он не только парализовал трудовую деятельность, но и вызвал приступ неконтролируемой нежности.
Теперь продуктивность владельца котенка измеряется не количеством выполненных задач, а градусом умиления и невозможностью прервать сон питомца.
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Сядешь на диван - она рядом. Всегда встречает)