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Мужчина собрал ковёр из Lego

Мужчина собрал ковёр из Lego

Автор:
27 января 2025 07:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   в мире   интересно   ковёр   конструктор   креатив   лего   
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Художник, известный под ником dantedentoniart, специализируется на создании уникальных произведений искусства из конструктора Lego.

Его последняя работа собрана из тысяч разноцветных кубиков, которые с поразительной точностью воспроизводят узоры тех самых ковров и гобеленов, что когда-то украшали стены квартир. Каждый пиксель пластикового полотна выверен с математической точностью, и именно это делает ковер таким эффектным.

В работах художника причудливо переплетаются ностальгия по прошлому и современная поп-культура, которые одновременно веселят и заставляют размышлять о былых временах.

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Метки: Видео   в мире   интересно   ковёр   конструктор   креатив   лего   
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Vadim Smirnov Час назад
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Евгений Час назад
Вот и пусть по нему ходит)).
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3730 постов (3626 в горячем)

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