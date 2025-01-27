Мужчина собрал ковёр из Lego

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Художник, известный под ником dantedentoniart, специализируется на создании уникальных произведений искусства из конструктора Lego.
Его последняя работа собрана из тысяч разноцветных кубиков, которые с поразительной точностью воспроизводят узоры тех самых ковров и гобеленов, что когда-то украшали стены квартир. Каждый пиксель пластикового полотна выверен с математической точностью, и именно это делает ковер таким эффектным.
В работах художника причудливо переплетаются ностальгия по прошлому и современная поп-культура, которые одновременно веселят и заставляют размышлять о былых временах.
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