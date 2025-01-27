Мужчина собрал ковёр из Lego

Его последняя работа собрана из тысяч разноцветных кубиков, которые с поразительной точностью воспроизводят узоры тех самых ковров и гобеленов, что когда-то украшали стены квартир. Каждый пиксель пластикового полотна выверен с математической точностью, и именно это делает ковер таким эффектным.

В работах художника причудливо переплетаются ностальгия по прошлому и современная поп-культура, которые одновременно веселят и заставляют размышлять о былых временах.