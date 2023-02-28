В Петербурге и Ленобласти объявили план "Ковёр": реакция соцсетей

"Ковёр" уже отменили, но мемы останутся с нами навсегда.
Сегодня около 11 часов утра все крупные российские СМИ разразились известием о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом, Ленобластью и, как следствие, запрете взлётов и посадок самолётов в аэропорту Пулково. Причиной такого решения стал обнаруженный в двухстах километрах от Санкт-Петербурга неопознанный летающий объект, прилетевший, предположительно, со стороны Финского залива.
Принятая мера безопасности, как пишут СМИ, экстраординарная. Жителям России тоже так показалось, но вместо тревоги они испытали азарт и принялись искать НЛО и иронизировать над планом "Ковёр", который, надеемся, ввели в первый и последний раз.
К слову, что за беспилотник летал в районе Финского залива, до сих пор неизвестно. Вполне возможно, что столько шума наделал частный БПЛА, который, совсем как питерское солнце, показался на 5 минут и скрылся.
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Уже известно, что никто не летал.
В Минобороны России сообщили, что временное закрытие воздушного пространства в небе над Санкт-Петербургом было связано с тренировкой дежурных сил ПВО.
Источник: https://rusvesna.su/news/1677578688https://rusvesna.su/news/1677578688