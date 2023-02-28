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В Петербурге и Ленобласти объявили план "Ковёр": реакция соцсетей

В Петербурге и Ленобласти объявили план "Ковёр": реакция соцсетей

Автор:
28 февраля 2023 13:39
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Ленобласть   Реакция   Санкт-Петербург   аэропорт   картинки   ковёр   
1576
10

"Ковёр" уже отменили, но мемы останутся с нами навсегда.

Сегодня около 11 часов утра все крупные российские СМИ разразились известием о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом, Ленобластью и, как следствие, запрете взлётов и посадок самолётов в аэропорту Пулково. Причиной такого решения стал обнаруженный в двухстах километрах от Санкт-Петербурга неопознанный летающий объект, прилетевший, предположительно, со стороны Финского залива.

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Принятая мера безопасности, как пишут СМИ, экстраординарная. Жителям России тоже так показалось, но вместо тревоги они испытали азарт и принялись искать НЛО и иронизировать над планом "Ковёр", который, надеемся, ввели в первый и последний раз.

К слову, что за беспилотник летал в районе Финского залива, до сих пор неизвестно. Вполне возможно, что столько шума наделал частный БПЛА, который, совсем как питерское солнце, показался на 5 минут и скрылся.

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Метки: Ленобласть   Реакция   Санкт-Петербург   аэропорт   картинки   ковёр   
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7  комментариев
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65k
Татьяна Юсова 21 минуту назад
"К слову, что за беспилотник летал в районе Финского залива, до сих пор неизвестно".

Уже известно, что никто не летал.
В Минобороны России сообщили, что временное закрытие воздушного пространства в небе над Санкт-Петербургом было связано с тренировкой дежурных сил ПВО.
Источник: https://rusvesna.su/news/1677578688https://rusvesna.su/news/1677578688
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10k
wilddewill Минуту назад
Ну вообще то, сообщения в сми надо до конца читать и слушать. Были учения пвошников, максимально приближенные к реальности. План ковёр, смешно всем? А тос буратино не смешно звучит? А знаете почему? Потому что, большинство знает, что этот буратино может натворить. Думаю, когда этот ковёр случится в реале, тоже не смешно будет.
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25k
Сибиряк 2 минуты назад
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5k
fin4all 18 минут назад
Лишь бы поржать. А когда какая-нибудь жовто-блокитная хренобобель шмякнется у них во дворе или врежется в самолет пассажирский, первые и громче всех будут орать "куда смотрели ПВО?!"
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65k
Татьяна Юсова 22 минуты назад
Этот народ не победить!!!
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2
Яна Полчаса назад
Интересная информация
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