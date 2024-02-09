Кошки и кофе

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Медики утверждают, что витамин К2 (менахинон) отвечает за здоровье сердца и улучшает функции мозга.
Видимо, так оно и есть, если этот витамин формируют правильные К: кофе и котики. Ароматный напиток и любящий питомец – что может быть полезнее для организма? Ведь именно этот дуэт заставляет сердце биться чаще и думать исключительно о хорошем.
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