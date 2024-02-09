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Сообщество Без кота и жизнь не та 1994 поста • 501 подписчик подписаться
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Кошки и кофе

Кошки и кофе

Автор:
09 февраля 2024 15:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   дуэт   котик   кофе   кошка   напиток   польза   фото   чашка   
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Медики утверждают, что витамин К2 (менахинон) отвечает за здоровье сердца и улучшает функции мозга.

Видимо, так оно и есть, если этот витамин формируют правильные К: кофе и котики. Ароматный напиток и любящий питомец – что может быть полезнее для организма? Ведь именно этот дуэт заставляет сердце биться чаще и думать исключительно о хорошем.

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Метки: Животное   Питомец   дуэт   котик   кофе   кошка   напиток   польза   фото   чашка   
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