Китайские беспощадные эксперименты: кофе с зеленым луком

Вы тоже можете себе это позволить

Как готовится лукачино? Судя по роликам из модного уличного кафе, нужно сначала нарезать почти полный стакан свежего зеленого лука. А потом залить его сверху теплым кофе с молоком.

Пишут еще, что есть два варианта – лук с кофе или с молочным чаем. То есть на все вкусы готовят. В прошлом году пробовали подавать американо с кинзой, но что-то не зашло. Посмотрим, сколько сезонов лучок продержится.

Китайские беспощадные эксперименты

Я уже писала, что недавно в Китае стали еще и кофе с черным яйцом делать. Тем самым «тысячелетним яйцом» из традиционной кулинарии.