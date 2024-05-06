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Китайские беспощадные эксперименты: кофе с зеленым луком

Китайские беспощадные эксперименты: кофе с зеленым луком

Автор:
06 мая 2024 09:12
Сообщество : Еда
Метки: Китай   в мире   кофе с зеленым луком   лукачино   напиток   чудики   эксперименты   
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Новый напиток от неугомонных китайцев. Забудьте о кофе с водкой или перцем-чили, это вчерашний день. Поклоняйтесь новой звезде – лукачино!



Вы тоже можете себе это позволить

Как готовится лукачино? Судя по роликам из модного уличного кафе, нужно сначала нарезать почти полный стакан свежего зеленого лука. А потом залить его сверху теплым кофе с молоком.


Пишут еще, что есть два варианта – лук с кофе или с молочным чаем. То есть на все вкусы готовят. В прошлом году пробовали подавать американо с кинзой, но что-то не зашло. Посмотрим, сколько сезонов лучок продержится.

Китайские беспощадные эксперименты

Я уже писала, что недавно в Китае стали еще и кофе с черным яйцом делать. Тем самым «тысячелетним яйцом» из традиционной кулинарии.

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А еще раньше додумались кусок жареного бекона поперек кофейного стакана класть и в кружку соус из парной свинины подливать – для аромата! Эта красота еще и стоила почти 1000 рублей в пересчете на наши. Брр!

Задаешься вопросом, что у них там за фабрика дичи творится? На самом деле это попытка раздвинуть границы привычного и найти новые вкусы. Раньше кофе в Китае было не слишком популярно, но в последние годы количество кофеен растет, как на дрожжах.

А все потому, что местные марки и Старбакс начали адаптироваться под местные вкусы, а не делать все точно, как для европейцев. Китайцы привыкли к более сильным вкусам и ярким сочетаниям. Простое латте уже как-то скучно, да и молоко в Азии далеко не все любят.

А вот если лукачино – совсем другой коленкор. А еще есть кофе с ферментированным тофу.

.Довольно популярен в Китае «похмельный кофе», который украшается чем-то соленым или вяленным кусочком соленого. У нас похмеляются рассолом, а у них это эстетизировали и превратили в продукт на вынос.

По уровню гадости после кофе со свининой для меня стоит латте в половинке сладкого перца, который используется вместо стаканчика. А вот луккачино я бы даже попробовала. Тем более сейчас сезон зелени начинается, сейчас она самая вкусная.

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Метки: Китай   в мире   кофе с зеленым луком   лукачино   напиток   чудики   эксперименты   
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