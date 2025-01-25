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В Уфе пьяный мигрант напал на местного жителя на детской площадке после замечания вести себя потише

В Уфе пьяный мигрант напал на местного жителя на детской площадке после замечания вести себя потише

Автор:
25 января 2025 10:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Мигрант   Уфа   драка   конфликт   негатив   
1738
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По словам соседей, владелица квартиры регулярно сдает ее иностранным специалистам, которые устраивают потасовки во дворе дома.

Участковый не реагирует на жалобы жителей, поэтому они намерены обратиться в МВД и ФНС.

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Метки: Видео   Мигрант   Уфа   драка   конфликт   негатив   
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18  комментариев
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31k
Matrosskin 4 часа назад
" Господин Бастрыкин, ваш выход!"
ПС. А у нас вообще кто-то ещё кроме Бастрыкина из правоохранительных органов работает ? Или нужен обязательно его личный пинок ? И, при всём уважении ( без шуток) к Бастрыкину, может ему начать проверять не только вот такие случаи, а и сотрудников, игнорировавших, причём в предельно жёсткой форме. Не по статье служебного несоответствия, по которой ну максимум уволят, а по статьям УКРФ - взятка, бездействие и подобное, где реальный срок светит. И потом подробно освещать: "вот был участковый, йух забил, из-за его бездействия пострадал человек, участковый поехал лес валить, не надо так"
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10k
Maddy8 Полчаса назад
они нацисты ненавидящие русских.
Ссылка rutube.ru
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3k
Димыч Час назад
А в ФНС зачем?
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5k
! жЫтиЕ моЕ ! 2 часа назад
Не пора ли выдавать лицензии на отстрел особо одичалых мастурбеков ?
Все как положено , с видео фиксацией косяков , с парочкой корефанов - понятых , сдачей шкурки-скальпа государству и все такое ...
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4k
STRiX 3 часа назад
Надеюсь доживу до дого момента, когда бл.я.дей черножопый можно будет е.б.ашить безнаказанно. Вот же праздник будет.
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491
Туман 3 часа назад
[мат] черножопых надо казнить на месте за мельчайшие нарушения спокойствия
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8k
Горожанин 4 часа назад
"Участковый не реагирует на жалобы жителей..."
---------
Участковый в Башкортостане да ещё башкир - это нонсенс чтобы он на что-то реагировал. Он может реагировать только на то, чтобы русских ущемлять.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2026 постов (1985 в горячем)

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