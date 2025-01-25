В Уфе пьяный мигрант напал на местного жителя на детской площадке после замечания вести себя потише

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По словам соседей, владелица квартиры регулярно сдает ее иностранным специалистам, которые устраивают потасовки во дворе дома.
Участковый не реагирует на жалобы жителей, поэтому они намерены обратиться в МВД и ФНС.
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ПС. А у нас вообще кто-то ещё кроме Бастрыкина из правоохранительных органов работает ? Или нужен обязательно его личный пинок ? И, при всём уважении ( без шуток) к Бастрыкину, может ему начать проверять не только вот такие случаи, а и сотрудников, игнорировавших, причём в предельно жёсткой форме. Не по статье служебного несоответствия, по которой ну максимум уволят, а по статьям УКРФ - взятка, бездействие и подобное, где реальный срок светит. И потом подробно освещать: "вот был участковый, йух забил, из-за его бездействия пострадал человек, участковый поехал лес валить, не надо так"
Все как положено , с видео фиксацией косяков , с парочкой корефанов - понятых , сдачей шкурки-скальпа государству и все такое ...
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Участковый в Башкортостане да ещё башкир - это нонсенс чтобы он на что-то реагировал. Он может реагировать только на то, чтобы русских ущемлять.