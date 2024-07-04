Десятки диких медведей отдыхают на российском пляже

Десятки диких медведей заполонили пляж в российском регионе. На видеозапись обратил внимание неофициальный Telegram-канал «Вести. Сахалин. Курилы».

На ролике можно увидеть, как почти три десятка косолапых расположились небольшими группами на отлогом берегу возле моря. Некоторые из животных отдыхали, лежа на пляже, другие — искали пропитание. При этом большинство хищников, увидев пролетающую камеру, разбежались в разные стороны.

«Восточное побережье Сахалина. Пляжная зона для медведей. Мы насчитали 27 особей», — говорится в сообщении.