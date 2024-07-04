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Десятки диких медведей отдыхают на российском пляже

Десятки диких медведей отдыхают на российском пляже

Автор:
04 июля 2024 07:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Россия   Сахалин   животные   отдых   пляж   
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Очевидцы запечатлели почти три десятка медведей, отдыхающих на побережье Сахалина. Одни животные дремали, другие — искали пропитание.

Десятки диких медведей заполонили пляж в российском регионе. На видеозапись обратил внимание неофициальный Telegram-канал «Вести. Сахалин. Курилы».

На ролике можно увидеть, как почти три десятка косолапых расположились небольшими группами на отлогом берегу возле моря. Некоторые из животных отдыхали, лежа на пляже, другие — искали пропитание. При этом большинство хищников, увидев пролетающую камеру, разбежались в разные стороны.

«Восточное побережье Сахалина. Пляжная зона для медведей. Мы насчитали 27 особей», — говорится в сообщении.

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Метки: Видео   Медведь   Россия   Сахалин   животные   отдых   пляж   
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5  комментариев
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6k
Горожанин 2 часа назад
Вот зачем нужно было отдыхающих, да ещё детьми, пугать?
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9k
perekrestok 47 минут назад
Зачем вот мишек спугнули? Лучше бы им рыбки скинули; мишки тгда бы попозировали для съемки!
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1k
Gromkhard Час назад
Чуть берег моря - уже пляж. От этого места до ближайшего пляжа пилить и пилить. Это просто кусочек дикой природы. Хорошо, что хоть у нас они остались.
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13k
Дмитрий 2 часа назад
27 особей! Ну и, как говорится, хорошо!
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11k
Alex 2 часа назад
Мишки тоже должны отдыхать )
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3682 в горячем)

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