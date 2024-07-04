Кот устроил переполох на приёме у ветеринара

Ничто не предвещало беды, когда ветеринарные врачи из этого видео начали открывать переноску с очередным пушистым пациентом. Но как только переноска открылась, котяра пулей вырвался наружу и начал носиться по кабинету. Он мчался как торпеда, умудряясь бегать даже по стенам!

Хотя большинству ветеринаров не привыкать к подобному поведению пациентов, герои ролика явно не ожидали, что кот будет вести себя как бешеный герой Looney Tunes Тасманский дьявол. Девиз этого котейки для всех посещений ветеринарных клиник — «Я вам не дамся!»