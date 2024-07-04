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Сообщество Без кота и жизнь не та 2489 постов • 522 подписчика подписаться
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Кот устроил переполох на приёме у ветеринара

Кот устроил переполох на приёме у ветеринара

Автор:
04 июля 2024 07:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Ветеринар   Видео   ветеринарная клиника   животные   кот   кошка   
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Многие домашние животные не любят поездки в ветеринарные клиники, где они будут окружены незнакомыми запахами, предметами и людьми. Пушистый герой видео как раз из их числа. Он навёл суету в кабинете ветеринара от волнения.

Ничто не предвещало беды, когда ветеринарные врачи из этого видео начали открывать переноску с очередным пушистым пациентом. Но как только переноска открылась, котяра пулей вырвался наружу и начал носиться по кабинету. Он мчался как торпеда, умудряясь бегать даже по стенам!

Хотя большинству ветеринаров не привыкать к подобному поведению пациентов, герои ролика явно не ожидали, что кот будет вести себя как бешеный герой Looney Tunes Тасманский дьявол. Девиз этого котейки для всех посещений ветеринарных клиник — «Я вам не дамся!»

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Метки: Ветеринар   Видео   ветеринарная клиника   животные   кот   кошка   
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4  комментария
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17k
Типа граф Час назад
Вот тут тоже суетолог ...
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9k
perekrestok 42 минуты назад
Бывают ситуации когда кошки временно сходят с ума от запахов многих кошек. Были видосы по этому поводу. несколько минут носятся но потом успокаиваются.
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443
Maikl 46 минут назад
Котэ спасал свои бубенцы от чик-чик )))))
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3773 поста (3736 в горячем)

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