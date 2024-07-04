Кот устроил переполох на приёме у ветеринара

Многие домашние животные не любят поездки в ветеринарные клиники, где они будут окружены незнакомыми запахами, предметами и людьми. Пушистый герой видео как раз из их числа. Он навёл суету в кабинете ветеринара от волнения.
Ничто не предвещало беды, когда ветеринарные врачи из этого видео начали открывать переноску с очередным пушистым пациентом. Но как только переноска открылась, котяра пулей вырвался наружу и начал носиться по кабинету. Он мчался как торпеда, умудряясь бегать даже по стенам!
Хотя большинству ветеринаров не привыкать к подобному поведению пациентов, герои ролика явно не ожидали, что кот будет вести себя как бешеный герой Looney Tunes Тасманский дьявол. Девиз этого котейки для всех посещений ветеринарных клиник — «Я вам не дамся!»
Источник:
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