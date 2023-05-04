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"Иванхотеп": необычная постройка на дачном участке

"Иванхотеп": необычная постройка на дачном участке

Автор:
04 мая 2023 12:08
Метки: Прикол   видео   дом   здание   люди   постройка   строитель   
755
1
1

Женщина заметила забавную постройку во время посещения садового товарищества. Местный житель вдохновился культурой Древнего Египта и построил здание, которое приковывает к себе внимание прохожих.

Гробница председателя товарищества?

Источник:

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Метки: Прикол   видео   дом   здание   люди   постройка   строитель   
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5  комментариев
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1k
Kra Час назад
"Почувствуй себя фараоном!"

Воплотил сокровенные мечты о Египте... А если еще и своими руками, то совсем молодец!
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74k
Viktor 41 минуту назад
Да, а что скажет (сказала) та организация, которая курирует постройки, проекты и т.п., типа стройуправы?
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9k
Copycat 45 минут назад
Мне нравится - оригинально)
скучных дачных домиков и так дофига эка невидаль, а вот такое это уже нечто удивительно и посмотреть интересно
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18k
Дмитрий 54 минуты назад
Рассказываешь всем, что у тебя есть своя пирамида, только она в деревне у бабушки, а тебе никто не верит.


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