"Иванхотеп": необычная постройка на дачном участке

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Женщина заметила забавную постройку во время посещения садового товарищества. Местный житель вдохновился культурой Древнего Египта и построил здание, которое приковывает к себе внимание прохожих.
Гробница председателя товарищества?
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Воплотил сокровенные мечты о Египте... А если еще и своими руками, то совсем молодец!
скучных дачных домиков и так дофига эка невидаль, а вот такое это уже нечто удивительно и посмотреть интересно