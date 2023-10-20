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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 840 постов • 42 подписчика подписаться
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Суровый женский шопинг

Суровый женский шопинг

Автор:
20 октября 2023 10:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   магазин   негатив   омск   покончить с собой   худи   шопинг   
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В один из омских магазинов заявилась воришка, которая пыталась вынести приглянувшуюся ей вещь. Сотрудники магазина оперативно задержали любительницу халявы и вызвали полицию.

Женщина решила не дожидаться правоохранителей и устроила самосуд над собой же. Неудачные попытки придушить себя завязками от худи заметили работники торговой точки и остановили трусишку. Суицидницу доставили в отделение полиции целой и, частично, невредимой.

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Метки: Видео   Девушка   магазин   негатив   омск   покончить с собой   худи   шопинг   
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4  комментария
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Кто ж так кончает?
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65k
Александр Ломовицкий 10 секунд назад
Ссылка coub.com
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19k
Дмитрий 19 минут назад
Насколько я помню, любая попытка суицида влечёт постановку на учёт у психиатра. Прощайте кредиты, автомобильные права, ответственные должности и т.д. и т.п. В общем, тётка хорошо зашла в магазинчик.
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6k
hhwost 59 минут назад
что же вы так убиваетесь? вы же так не убьётесь.
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