Суровый женский шопинг

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В один из омских магазинов заявилась воришка, которая пыталась вынести приглянувшуюся ей вещь. Сотрудники магазина оперативно задержали любительницу халявы и вызвали полицию.
Женщина решила не дожидаться правоохранителей и устроила самосуд над собой же. Неудачные попытки придушить себя завязками от худи заметили работники торговой точки и остановили трусишку. Суицидницу доставили в отделение полиции целой и, частично, невредимой.
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