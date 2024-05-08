В Оренбурге доверчивый курьер отдал заказ парочке обманщиков

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Парень сказал доставщику, что они «вышли его встретить», уточнил, что заказ оплачен, забрал еду и вместе с девушкой радостно удалился.
Курьеру выписали нехилый штраф и убедили, что никому верить нельзя.
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