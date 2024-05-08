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В Оренбурге доверчивый курьер отдал заказ парочке обманщиков

В Оренбурге доверчивый курьер отдал заказ парочке обманщиков

Автор:
08 мая 2024 10:52
Метки: Видео   доверчивый   курьер   люди   обман   оренбург   
895
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Парень сказал доставщику, что они «вышли его встретить», уточнил, что заказ оплачен, забрал еду и вместе с девушкой радостно удалился.


Курьеру выписали нехилый штраф и убедили, что никому верить нельзя.

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Метки: Видео   доверчивый   курьер   люди   обман   оренбург   
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4  комментария
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9k
Гвоздь 51 минуту назад
оголодали, наверное, раз решили курьеров грабить
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135
Дмитрий Кирижиу 46 минут назад
Присесть из-за пары чебуреков. Мозгов нет совсем...
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1k
Quantimus 49 минут назад
Почему, кстати, не такого, что отдаётся заказ только когда назовет человек код, который ему по СМС присылают, когда курьер отсылает уведомление, что готов к вручению.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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