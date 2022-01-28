Вместо угона – пожар: занимательные приключения пьяного вора

Теперь россиянин должен возместить ущерб пенсионеру, только вот откуда у него средства, если он недавно вышел из тюрьмы? На горе-угонщика уже возбудили дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).