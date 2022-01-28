Вместо угона – пожар: занимательные приключения пьяного вора

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В городе Находка два друга сильно выпили и решили совершить угон. А почему бы и нет? Криминальный опыт у них уже имелся, да и старенькая Toyota Mark II чем-то приглянулась.
За помощью к правоохранителям обратился 83-летний пенсионер. Он пожаловался, что ночью кто-то поджёг изнутри его автомобиль. Полицейский проверили камеры видеонаблюдения и вычислили преступника.
Судимый за особо тяжкие преступления 30-летний житель Забайкальского края уже сознался в содеянном. Оказалось, что мужчина залез в авто через багажник с целью угона, но при попытке зачистить провода зажигания, загорелся весь салон.
Теперь россиянин должен возместить ущерб пенсионеру, только вот откуда у него средства, если он недавно вышел из тюрьмы? На горе-угонщика уже возбудили дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
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А так,тюрьма дом родной.