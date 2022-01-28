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Вместо угона – пожар: занимательные приключения пьяного вора

Вместо угона – пожар: занимательные приключения пьяного вора (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 09:46
Сообщество : Криминал
Метки: Забайкальский край   Приморский край   криминал   находка   поджёг   преступник   угон   угонщик   
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В городе Находка два друга сильно выпили и решили совершить угон. А почему бы и нет? Криминальный опыт у них уже имелся, да и старенькая Toyota Mark II чем-то приглянулась.
За помощью к правоохранителям обратился 83-летний пенсионер. Он пожаловался, что ночью кто-то поджёг изнутри его автомобиль. Полицейский проверили камеры видеонаблюдения и вычислили преступника.
Судимый за особо тяжкие преступления 30-летний житель Забайкальского края уже сознался в содеянном. Оказалось, что мужчина залез в авто через багажник с целью угона, но при попытке зачистить провода зажигания, загорелся весь салон.
Теперь россиянин должен возместить ущерб пенсионеру, только вот откуда у него средства, если он недавно вышел из тюрьмы? На горе-угонщика уже возбудили дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

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Метки: Забайкальский край   Приморский край   криминал   находка   поджёг   преступник   угон   угонщик   
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2  комментария
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Sergius SPb Час назад
А рубили бы руки за это и не чем воровать было.
А так,тюрьма дом родной.
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Григорий Минуту назад
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