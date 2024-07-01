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Энтузиаст с помощью нейросети сделал мэшап из популярных мемов

Энтузиаст с помощью нейросети сделал мэшап из популярных мемов

Автор:
01 июля 2024 13:48
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Мэшап   Нейросеть   Прикол   Юмор   мем   
1439
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Пользователь сети "оживил" персонажей нескольких популярных мемов и объединил в одном видео.

Сны при высокой температуре.

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Метки: Видео   Мэшап   Нейросеть   Прикол   Юмор   мем   
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2  комментария
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37k
Teodor 2 часа назад
Неплохо задумано, но переборщил с трансформациями...
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63k
dima423 2 часа назад
Оказывается Путин с Кимом на тачке уже популярным мемом стали)) прикольно
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3366 постов (3304 в горячем)

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