В московском аквапарке мигранты ходят в верхней одежде и уличной обуви, хотя это запрещено

Девушка неоднократно обращалась к сотрудникам, персонал их не вывел, охраны нет, сказали подойти к спасателям — те мер не приняли тоже. На горячую линию звонила, с администрацией соединяли и сами операторы передавали информацию — мер принято не было.



Более трёх часов женщины в уличной одежде и обуви находились в зоне купания. Через душевые так прошли! В уличной обуви, одежде. Потом у нас массовые заболевания, вспышки инфекций, ротавирус и тд. И эти женщины сидят, миленькие такие прям, а на самом деле им свои понты дороже здоровья и жизней других детей. Побоку ей, занесла энтеровирус, грязь или инфекцию кишечную на одежде, обуви.



Главное — она ж не раздета. Перед всевышним все отлично, а на чужих детей наплевать"", — посетовала одна из посетительниц.