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В московском аквапарке мигранты ходят в верхней одежде и уличной обуви, хотя это запрещено

В московском аквапарке мигранты ходят в верхней одежде и уличной обуви, хотя это запрещено

Автор:
30 июня 2024 11:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   аквапарк   верхняя одежда   конфликт   мигрант   обувь   
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В зону купания пропустили свободно несколько женщин в уличной одежде и обуви. В этой зоне люди, дети в плавательной одежде, босиком часто, трогают всё руками.

Девушка неоднократно обращалась к сотрудникам, персонал их не вывел, охраны нет, сказали подойти к спасателям — те мер не приняли тоже. На горячую линию звонила, с администрацией соединяли и сами операторы передавали информацию — мер принято не было.

Более трёх часов женщины в уличной одежде и обуви находились в зоне купания. Через душевые так прошли! В уличной обуви, одежде. Потом у нас массовые заболевания, вспышки инфекций, ротавирус и тд. И эти женщины сидят, миленькие такие прям, а на самом деле им свои понты дороже здоровья и жизней других детей. Побоку ей, занесла энтеровирус, грязь или инфекцию кишечную на одежде, обуви.

Главное — она ж не раздета. Перед всевышним все отлично, а на чужих детей наплевать"", — посетовала одна из посетительниц.

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Метки: Видео   аквапарк   верхняя одежда   конфликт   мигрант   обувь   
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52  комментария
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3k
Дмитрий 2 часа назад
В бассейн спихнуть пинком, пусть плавают в своём мешке. Обнаглели совсем уже. Если она вся такая в религию упала, то нахождение в одном месте с обнажёнными мужчинами этим провокаторшам нормально?
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1k
Иванов Петров Сидоров 20 секунд назад
Как были дикарями, так ими и остались.
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1k
АНДРЕЙ Полминуты назад
Как же они всех за*бали ,хуже свиней.
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933
zu4ara 18 минут назад
сволочи ублюдки, хуже цыган
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2k
Pioner76 19 минут назад
А когда русским пишешь комментарии, как надо с чурками обращатся, то они минусят. Вот и имейте теперь. Аплодирую стоя.
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46k
Aleks 22 минуты назад
В зоопарке им место, а не в аквапарке.
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22k
иванов дмитрий 23 минуты назад
Египет. 3 года назад.
На выходные в отель приезжало некоторое количество арабских семей.
Администрация им выделила один небольшой бассейн из пяти.
Хочешь купаться одетой - купайся только в нем.
И работники отеля довольно жёстко с руганью присекали попытки плавать в одежде в других местах.
Египет как бы мусульманская страна.
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679
Павел Полчаса назад
Русскую общину не догадались вызвать? Это прямо их профиль. Запомните, а то забудете.
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1k
Странник Полчаса назад
Хочешь ходить укутанной? Ходи, но не лезь в подобные заведения из-за вас многие начинают не любить Ислам. Вы и подобные вам больше вреда приносите для религии Ислам!
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1k
Странник Полчаса назад
Вот из-за вот таких овец происходит разделение нашего общества по разным параметрам. Будь моя воля, я этих сук, осудил бы сначала на длительные исправ.работы, а потом бы выселил бы к [мат], без права посещать населенный пункт больше чем аул.
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12k
Доктор 37 минут назад
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129k
Аааа 43 минуты назад
чучмекус овцеёбус
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2k
Corkscrew 50 минут назад
Пусть этот аквапарк санэпиднадзор прикроет и проверяют на предмет наличия источников потенциального распространения вирусов, инфекций и т. д.
P.S. А этих антисанитарных животных в такие места где они не соблюдаю правила нахождения и гигиены, и могут нанести хоть какой-то вред человеку, просто не пускать. Пусть в лужах на улицах или очистных сооружениях плещутся, где им собственно и место.
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15k
кот базилий 53 минуты назад
Спасибо намаз делать не стали, спасибо им
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56k
Андрей Час назад
Это запрещено для русских.
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11k
Alex Час назад
Мерзкие черножопые свиньи
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66
Владимир . Час назад
Быстрыкина на фсех не хватит
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16k
Владимир Час назад
Москвабад
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933
zu4ara Час назад
Слишком много воды для мусульман, они песком жопу подтирать должны! Мусульманам на карьер песчаный купаться пора ехать... Оборзели совсем суки!
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20k
Роберт Шекли Час назад
Пора строить мусульманский аквапарк
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51k
Максим Т. Час назад
Может, не тем вопросы задают?
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
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