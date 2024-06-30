В московском аквапарке мигранты ходят в верхней одежде и уличной обуви, хотя это запрещено

В зону купания пропустили свободно несколько женщин в уличной одежде и обуви. В этой зоне люди, дети в плавательной одежде, босиком часто, трогают всё руками.
Девушка неоднократно обращалась к сотрудникам, персонал их не вывел, охраны нет, сказали подойти к спасателям — те мер не приняли тоже. На горячую линию звонила, с администрацией соединяли и сами операторы передавали информацию — мер принято не было.
Более трёх часов женщины в уличной одежде и обуви находились в зоне купания. Через душевые так прошли! В уличной обуви, одежде. Потом у нас массовые заболевания, вспышки инфекций, ротавирус и тд. И эти женщины сидят, миленькие такие прям, а на самом деле им свои понты дороже здоровья и жизней других детей. Побоку ей, занесла энтеровирус, грязь или инфекцию кишечную на одежде, обуви.
Главное — она ж не раздета. Перед всевышним все отлично, а на чужих детей наплевать"", — посетовала одна из посетительниц.
Источник:
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Ну раз побежали нам опять советы давать.
Кстати, после власти вы как со своими чурками бороться собираетесь?
Героически на Фишках советовать?
Или вы думаете, что вы лучше чем Франция и Германия?
Сказочники
На выходные в отель приезжало некоторое количество арабских семей.
Администрация им выделила один небольшой бассейн из пяти.
Хочешь купаться одетой - купайся только в нем.
И работники отеля довольно жёстко с руганью присекали попытки плавать в одежде в других местах.
Египет как бы мусульманская страна.
P.S. А этих антисанитарных животных в такие места где они не соблюдаю правила нахождения и гигиены, и могут нанести хоть какой-то вред человеку, просто не пускать. Пусть в лужах на улицах или очистных сооружениях плещутся, где им собственно и место.