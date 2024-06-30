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Переиграл и уничтожил: котик не напрягаясь обыграл хозяйку

Переиграл и уничтожил: котик не напрягаясь обыграл хозяйку

Автор:
30 июня 2024 10:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   игра   кот   кошка   обыграл   
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Вы вряд ли догадывались, но наши питомцы могут составить нам компанию в играх. И не просто составить компанию, но порой даже обыграть. В этом ролике именно так и случилось.

Хозяйка решила поиграть со своим котом в игру, в которой нужно было попасть на крючок кольцом на цепочке. И пока хозяйка усердно старалась и делала множество попыток одержать победу, котофей, совершенно не напрягаясь, выиграл с первой попытки.

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Метки: Видео   Реакция   животные   игра   кот   кошка   обыграл   
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4  комментария
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23k
homerchik Час назад
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18k
a_komolow 24 минуты назад
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3k
Едондер пуп 54 минуты назад
Напугали котейку визгом, не будет больше играть.
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475
Самуил Маршак Час назад
По ходу, дело в Израиле происходит и перед нами сам Хатуль Мадан!
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1461 пост (1429 в горячем)

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