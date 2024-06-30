Переиграл и уничтожил: котик не напрягаясь обыграл хозяйку

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Вы вряд ли догадывались, но наши питомцы могут составить нам компанию в играх. И не просто составить компанию, но порой даже обыграть. В этом ролике именно так и случилось.
Хозяйка решила поиграть со своим котом в игру, в которой нужно было попасть на крючок кольцом на цепочке. И пока хозяйка усердно старалась и делала множество попыток одержать победу, котофей, совершенно не напрягаясь, выиграл с первой попытки.
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