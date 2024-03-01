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Котёнок вмешался в матч по гольфу

Котёнок вмешался в матч по гольфу

Автор:
01 марта 2024 08:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   гольф   животные   игра   кот   
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Кот помешал гольфисту загнать мяч в лунку. Однако мужчина ничуть не расстроился.

Для котиков мячик — он и на поле для гольфа мячик. А все, что катится, может и должно быть использовано для игры.

Маленький рыжик из этого видео прогуливался по полю для гольфа в то время, когда там разыгрывали очередную партию. Кот увидел запущенный человеком мяч и посчитал, что он просто обязан прервать эту игру своей игрой. А может соперники просто подкупили рыжика влажным кормом?

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Метки: Видео   Прикол   гольф   животные   игра   кот   
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1  комментарий
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vasilykopkov 10 минут назад
Насколько я знаю, по правилам гольфа, что бы не помешало удару, он будет засчитан. Перебить не дадут.

PS Идея - научить кота заталкивать мячик в лунку "на добивание"
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