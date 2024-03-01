Котёнок вмешался в матч по гольфу

Для котиков мячик — он и на поле для гольфа мячик. А все, что катится, может и должно быть использовано для игры.

Маленький рыжик из этого видео прогуливался по полю для гольфа в то время, когда там разыгрывали очередную партию. Кот увидел запущенный человеком мяч и посчитал, что он просто обязан прервать эту игру своей игрой. А может соперники просто подкупили рыжика влажным кормом?