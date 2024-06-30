Покушение и погоня за скутеристом попали на видеокамеру в Китае

Драматичные кадры сведения счётов в исполнении владельца чёрной легковушки со своим обидчиком на скутере, сняли в китайском населённом пункте.
Молодой человек, передвигающийся на скутере, не подозревал, что за ним ведётся настоящая охота и не доехал нескольких метров до конечной точки своего маршрута, когда легковушка выбила из-под него транспортное средство.
Затем на глазах случайного прохожего вооружённый тесаком для разделки мяса участник разборки вернулся на место столкновения и обратил в бегство скутериста.
Со слов автора видео, покушение на молодого человека, которому посчастливилось сбежать от неуравновешенного земляка, произошло из-за неразделённой любви. Последствия инцидента не уточняются.
Источник:
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