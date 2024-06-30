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Покушение и погоня за скутеристом попали на видеокамеру в Китае

Покушение и погоня за скутеристом попали на видеокамеру в Китае

Автор:
30 июня 2024 10:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   Погоня   покушение   разборки   скутерист   
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Драматичные кадры сведения счётов в исполнении владельца чёрной легковушки со своим обидчиком на скутере, сняли в китайском населённом пункте.

Молодой человек, передвигающийся на скутере, не подозревал, что за ним ведётся настоящая охота и не доехал нескольких метров до конечной точки своего маршрута, когда легковушка выбила из-под него транспортное средство.


Затем на глазах случайного прохожего вооружённый тесаком для разделки мяса участник разборки вернулся на место столкновения и обратил в бегство скутериста.


Со слов автора видео, покушение на молодого человека, которому посчастливилось сбежать от неуравновешенного земляка, произошло из-за неразделённой любви. Последствия инцидента не уточняются.

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Метки: Видео   Китай   Погоня   покушение   разборки   скутерист   
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Aristarx Час назад
Конкурсы интересные.
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Zhora Полчаса назад
Неразделённой любви - кого из них к кому? Тот чувак на чёрной машине воспылал чувствами к скутеристу? Вот если бы они оба были на самокатах - тогда бы сразу понятно было.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1461 пост (1429 в горячем)

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