Покушение и погоня за скутеристом попали на видеокамеру в Китае

Молодой человек, передвигающийся на скутере, не подозревал, что за ним ведётся настоящая охота и не доехал нескольких метров до конечной точки своего маршрута, когда легковушка выбила из-под него транспортное средство.

Затем на глазах случайного прохожего вооружённый тесаком для разделки мяса участник разборки вернулся на место столкновения и обратил в бегство скутериста.

Со слов автора видео, покушение на молодого человека, которому посчастливилось сбежать от неуравновешенного земляка, произошло из-за неразделённой любви. Последствия инцидента не уточняются.



