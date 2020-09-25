О везении и пользе шлема

В филиппинском городе Липа автомобильный регистратор запечатлел скутериста, который чуть не погиб под колёсами небольшого грузовика. Благодаря шлему мужчина отделался ссадинами и испугом.
Владелец двухколёсного средства передвижения не разъехался с мотороллером на скользкой от дождя дороге, в результате чего оказался под передними колёсами грузовика.
Скутерист, благодаря своему шлему и реакции водителя грузового автомобиля не пострадал и самостоятельно покинул место происшествия.
Скутерист, благодаря своему шлему и реакции водителя грузового автомобиля не пострадал и самостоятельно покинул место происшествия.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Турции подросток поймал выпавшую из окна двухлетнюю девочку
- Драматический момент поломки аттракциона на Филиппинах попал на видео
- Сотни людей упали в воду с шаткого моста на Филиппинах
- Инструкции по технике безопасности написаны кровью
- Мальчика придавило массивной дверью в киевской поликлинике
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...