FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мото 342 поста • 123 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мото 
О везении и пользе шлема

О везении и пользе шлема (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 12:50
Сообщество : Мото
Метки: видео   падение   происшествие   скутерист   филиппины   шлем   
580
1
1
В филиппинском городе Липа автомобильный регистратор запечатлел скутериста, который чуть не погиб под колёсами небольшого грузовика. Благодаря шлему мужчина отделался ссадинами и испугом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: видео   падение   происшествие   скутерист   филиппины   шлем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Мафусаил 2 часа назад
С Днём Рождения, что-ли....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий Злой 2 часа назад
обделался легким испугом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
P.F. 2 часа назад
Когда известный фразеологизм "родился в рубашке" звучит по-другому: "родился в шлеме"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Сотни людей упали в воду с шаткого моста на Филиппинах Сотни людей упали в воду с шаткого моста на Филиппинах Драматический момент поломки аттракциона на Филиппинах попал на видео Драматический момент поломки аттракциона на Филиппинах попал на видео Мальчика придавило массивной дверью в киевской поликлинике Мальчика придавило массивной дверью в киевской поликлинике В Турции подросток поймал выпавшую из окна двухлетнюю девочку В Турции подросток поймал выпавшую из окна двухлетнюю девочку Инструкции по технике безопасности написаны кровью Инструкции по технике безопасности написаны кровью
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

914812



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения
0
119
"Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения
Подборка работ казанского мастера фотошопа - Клода Монде
8
55
Подборка работ казанского мастера фотошопа - Клода Монде
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Норвежский поселок, где запрещено хоронить умерших
0
2
Норвежский поселок, где запрещено хоронить умерших
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
133
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#животные#дтп#люди#автоприкол#дети#красота#gif#настроение
#прикол#юмор#россия#интересное#природа#прикольные#кино#СССР#дизайн#подборка
#история#фото#авария#позитив#авто авария#автомобили#комментарии#навальный#картинки#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться