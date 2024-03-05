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Беспечность хозяина собаки привела к аварии

Беспечность хозяина собаки привела к аварии

Автор:
05 марта 2024 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ДТП   Китай   верёвка   животные   скутер   скутерист   собака   
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В Китае привязанный пёс пережил несколько неприятных мгновений в своей жизни. Скутерист, проезжавший по дороге, зацепил верёвку и утянул животное.

Скутерист зацепил верёвку с собакой и попал в ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   Китай   верёвка   животные   скутер   скутерист   собака   
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