Грозный медвежонок устроил взбучку брату

Наслаждавшемуся молоком медвежонку не понравилось, что его снимают на камеру. Он разозлился на автора видео и... напал на другого медвежонка.
Некоторые люди с большим трудом сдерживают негативные эмоции, в том числе злость и гнев. Иногда они выходят из себя без каких-либо видимых причин, и, как ни странно, это касается не только людей, но и животных. Медвежонок из видео — яркий тому пример.
Он спокойно пил молоко из своей миски, но внезапно почувствовал жуткое раздражение и устроил взбучку брату. Второй медвежонок не ожидал ничего подобного, однако не стал терпеть возмутительное поведение родственника.
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