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Грозный медвежонок устроил взбучку брату

Грозный медвежонок устроил взбучку брату

Автор:
27 июня 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Реакция   животные   конфликт   медвежонок   
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Наслаждавшемуся молоком медвежонку не понравилось, что его снимают на камеру. Он разозлился на автора видео и... напал на другого медвежонка.

Некоторые люди с большим трудом сдерживают негативные эмоции, в том числе злость и гнев. Иногда они выходят из себя без каких-либо видимых причин, и, как ни странно, это касается не только людей, но и животных. Медвежонок из видео — яркий тому пример.

Он спокойно пил молоко из своей миски, но внезапно почувствовал жуткое раздражение и устроил взбучку брату. Второй медвежонок не ожидал ничего подобного, однако не стал терпеть возмутительное поведение родственника.

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Метки: Видео   Медведь   Реакция   животные   конфликт   медвежонок   
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2  комментария
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Колька Валеркин сын Час назад
"Не, ну а че она?" (с) Медвежонок.
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surgy 23 минуты назад
Женская супер способность: своим присутствием и голосом выбесить за короткий миг даже медведя)))
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4058 постов (4059 в горячем)

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