Грозный медвежонок устроил взбучку брату

Некоторые люди с большим трудом сдерживают негативные эмоции, в том числе злость и гнев. Иногда они выходят из себя без каких-либо видимых причин, и, как ни странно, это касается не только людей, но и животных. Медвежонок из видео — яркий тому пример.

Он спокойно пил молоко из своей миски, но внезапно почувствовал жуткое раздражение и устроил взбучку брату. Второй медвежонок не ожидал ничего подобного, однако не стал терпеть возмутительное поведение родственника.