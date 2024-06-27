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В Кувейте из-за жары стали плавиться конусы

В Кувейте из-за жары стали плавиться конусы

Автор:
27 июня 2024 07:45
Метки: Видео   в мире   жара   конус   кувейт   температура   
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Температура в Кувейте превысила отметку в 50 градусов по Цельсию. От такой жары начали плавиться дорожные конусы.

В Кувейте очень жарко. Температура перевалила за 50 градусов тепла по Цельсию. Конусы приуныли от такой новости.

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Метки: Видео   в мире   жара   конус   кувейт   температура   
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