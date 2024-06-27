В Кувейте из-за жары стали плавиться конусы

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Температура в Кувейте превысила отметку в 50 градусов по Цельсию. От такой жары начали плавиться дорожные конусы.
В Кувейте очень жарко. Температура перевалила за 50 градусов тепла по Цельсию. Конусы приуныли от такой новости.
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