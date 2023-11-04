Почему пожарные ведра всегда в форме конуса?

Многие верят, что пожарные ведра имеют коническую форму, чтобы их не своровали, ведь поставить такое неудобное ведро некуда, и пользы от него не будет. Однако причины этой формы гораздо глубже.
В 1722 году, во времена Петра I, в Российской Империи появилось пожарное подразделение при Адмиралтействе. Говорят, многие из пожарных тех времен были бывшими моряками, потому они использовали треугольные корабельные ведра, сшитые из нескольких слоев парусины, которые дополнительно укрепляли смолой, чтобы сделать их более прочными.
Необычная форма пожарного ведра сохранила свой дизайн сквозь века. Почему? Все пытаются найти ответ на этот вопрос, и интернет полон догадок, есть множество мифов и предположений. Давайте посмотрим самые интересные варианты?
Многие думают, что коническое ведро бесполезно в домашнем использовании из-за того, что его нельзя стабильно установить. Если оно будет висеть на открытом месте, вероятность его кражи уменьшается.
Однако такой вывод кажется необоснованным: во-первых, такое ведро отлично подходит для переноски воды, во-вторых, рядом с ним часто находятся гораздо более ценные инструменты: топор или лопата. Почему бы их не украсть?
Есть версия, что коническая форма ведра идеально подходит для прокола льда зимой, чтобы черпать воду из проруби. Но на практике пробить неглубокий слой льда можно и обычным ведром или даже ногой, а для работы с толстым слоем льда лучше использовать специализированный инструмент, например, лом. Конусом через толщу льда пробиться не получится.
Некоторые даже считают, что пожарные прошли специальное обучение по тому, как падать так, чтобы вода из ведра попало на пламя! Но действительно ли есть смысл в том, чтобы рассчитывать на такой исход? Вода просто разлетится вокруг.
Многие могут подумать, что конусообразные ведра дешевле в изготовлении. Однако быстрый поиск в интернете покажет, что стоимость их производства сравнима с обычными.
Служители МЧС России решили покончить с различными домыслами, связанными с их ведрами, и разместили на своем официальном портале подробное объяснение, почему у пожарных ведер такая форма.
- Прежде всего, конусообразные ведра идеально подходят для быстрого черпания воды из различных источников: колодцев или открытых водоемов. В критические моменты, когда каждая секунда на вес золота, это преимущество может быть решающим. Благодаря их форме воду проще и быстрее вылить на пламя, удерживая ведро за его узкий конец.
- Далее: такие ведра удобнее нести. Во время спешки их дно не будет ударяться о ноги, а содержимое останется внутри.
- И последний плюс — с помощью конуса можно быстро подготовить песок, если нужно использовать его вместо воды.
Источник:
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Естественно, чтоб не украли - в деревенском быту конусообразное ведро вещь малопригодная.
Сколько помню, на противопожарных щитах только эти вёдра и остроги... Ну, к приезду "начальства" комплект пополнялся, но ненадолго... Топоры и лопаты чудесным образом исчезали, даже если их прибивали намертво...
Я очень слабо себе представляю, как множество пожарных жаловались на то, что обычным ведром:
1. неудобно быстро черпать воду.
2. неудобно носить.
3. медленно подготавливается песок. (что бы это ни значило)
При чем эти проблемы были настолько распространены, что пришлось разрабатывать новый дизайн ведра исключающий эти недостатки.
Склоняюсь к версии "что бы не пидзили". А то, что на щите есть еще другие инструменты, то это не довод. Лопату и топор очень сложно изменить так, что бы они были непригодны в хозяйстве. Ограничились ведром. Хоть как то минимизировать ущерб.
Носить конус так же удобнее, но это описано в статье - почему.
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Неразгаданная тайна напоследок - это особый плюс. Что такое - быстро подготовить песок? Бред? Нет. Это тема следующей статьи.
следующая тема лекции "почему на пожарном стенде два ведра, а все остальное в единичном экземпляре"
- «Грузите апельсины бочках братья Карамазовы».
- «Лед тронулся тчк командовать парадом буду я»
- "Готовьте песок конусными вёдрами!".