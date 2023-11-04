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Почему пожарные ведра всегда в форме конуса?

Почему пожарные ведра всегда в форме конуса?

Автор:
04 ноября 2023 17:28
Метки: ведро   конус   пожарные ведра   
1437
5

Многие верят, что пожарные ведра имеют коническую форму, чтобы их не своровали, ведь поставить такое неудобное ведро некуда, и пользы от него не будет. Однако причины этой формы гораздо глубже.

В 1722 году, во времена Петра I, в Российской Империи появилось пожарное подразделение при Адмиралтействе. Говорят, многие из пожарных тех времен были бывшими моряками, потому они использовали треугольные корабельные ведра, сшитые из нескольких слоев парусины, которые дополнительно укрепляли смолой, чтобы сделать их более прочными.


Необычная форма пожарного ведра сохранила свой дизайн сквозь века. Почему? Все пытаются найти ответ на этот вопрос, и интернет полон догадок, есть множество мифов и предположений. Давайте посмотрим самые интересные варианты?

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Многие думают, что коническое ведро бесполезно в домашнем использовании из-за того, что его нельзя стабильно установить. Если оно будет висеть на открытом месте, вероятность его кражи уменьшается.


Однако такой вывод кажется необоснованным: во-первых, такое ведро отлично подходит для переноски воды, во-вторых, рядом с ним часто находятся гораздо более ценные инструменты: топор или лопата. Почему бы их не украсть?

Есть версия, что коническая форма ведра идеально подходит для прокола льда зимой, чтобы черпать воду из проруби. Но на практике пробить неглубокий слой льда можно и обычным ведром или даже ногой, а для работы с толстым слоем льда лучше использовать специализированный инструмент, например, лом. Конусом через толщу льда пробиться не получится.

Некоторые даже считают, что пожарные прошли специальное обучение по тому, как падать так, чтобы вода из ведра попало на пламя! Но действительно ли есть смысл в том, чтобы рассчитывать на такой исход? Вода просто разлетится вокруг.


Многие могут подумать, что конусообразные ведра дешевле в изготовлении. Однако быстрый поиск в интернете покажет, что стоимость их производства сравнима с обычными.

Служители МЧС России решили покончить с различными домыслами, связанными с их ведрами, и разместили на своем официальном портале подробное объяснение, почему у пожарных ведер такая форма.


  1. Прежде всего, конусообразные ведра идеально подходят для быстрого черпания воды из различных источников: колодцев или открытых водоемов. В критические моменты, когда каждая секунда на вес золота, это преимущество может быть решающим. Благодаря их форме воду проще и быстрее вылить на пламя, удерживая ведро за его узкий конец.
  2. Далее: такие ведра удобнее нести. Во время спешки их дно не будет ударяться о ноги, а содержимое останется внутри.
  3. И последний плюс — с помощью конуса можно быстро подготовить песок, если нужно использовать его вместо воды.

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Метки: ведро   конус   пожарные ведра   
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23  комментария
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9k
Дмитрий 14 часов назад
Так и не понял, по чему по мнению автора ведро конусообразное! Жизненный опыт показывает, что пёрли со стенда всё! И лопаты, и топоры, и багры! А вот вёдра(конусообразные) висели всегда! По чему? Ответ простой! Если с3.14...л и перекрасил, то вроде как и не докажешь, что он не твой. А ведро(конусообразное) хоть "заперекрашивайся" оно всё равно сразу видно, что с3.14...но!
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33k
БамбарбияКиргуду 11 часов назад
Хохлам пердаки тушить.Ясно же как день.Вставляешь и заливаешь водой.
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16k
Александр 12 часов назад
"Высосуха" из ....(ну, "Ивану" виднее откуда
)
Естественно, чтоб не украли - в деревенском быту конусообразное ведро вещь малопригодная.
Сколько помню, на противопожарных щитах только эти вёдра и остроги... Ну, к приезду "начальства" комплект пополнялся, но ненадолго... Топоры и лопаты чудесным образом исчезали, даже если их прибивали намертво...
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412
александр ломовицкий 12 часов назад
конусные потому что выливать удобней левой держишь за ручку правой за конус и размахнувшись выливаешь жидкость дальше и точнее (кто садовод тот вспомнит как соскальзывает рука с прямоугольного дна) во вторых быстрей наполняется при погружении , в третьих поскольку пожарный щит для самостоятельного тушения возгорания то и тушить приходят прибегают не спец-бойцы пожарного расчета крепкие и выносливые а простые граждане то есть нередко женщины и дохляки всякие. конусное ведро меньше по объему чем цилиндрическое и его таскать проще и легче. ну и наконец традиция пожарного ведра пришла из средневекового флота где ведра делали из парусины или шкур а такая форма проще изготавливается. традицияс
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9k
БарНалей 12 часов назад
Когда причины целых 3 штуки, то это не причины, а следствия. В данном случае, скорее всего, высосанные из пальца.
Я очень слабо себе представляю, как множество пожарных жаловались на то, что обычным ведром:
1. неудобно быстро черпать воду.
2. неудобно носить.
3. медленно подготавливается песок. (что бы это ни значило)
При чем эти проблемы были настолько распространены, что пришлось разрабатывать новый дизайн ведра исключающий эти недостатки.
Склоняюсь к версии "что бы не пидзили". А то, что на щите есть еще другие инструменты, то это не довод. Лопату и топор очень сложно изменить так, что бы они были непригодны в хозяйстве. Ограничились ведром. Хоть как то минимизировать ущерб.
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5k
Горожанин 13 часов назад
"3. И последний плюс с помощью конуса можно быстро подготовить песок..."
----------
Неразгаданная тайна напоследок - это особый плюс. Что такое - быстро подготовить песок? Бред? Нет. Это тема следующей статьи.
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257
unclejohn 13 часов назад
Зачерпнуть и выплеснуть не знаю, не пользовался. А вот насчёт украсть...ну-ну.
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3k
lekha-fil 14 часов назад
Бредятина! Сам попробуй зачерпнуть и вылить на огонь из конусного ведра. А о песке...
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7k
Echo 14 часов назад
Почему почему,да что бы перекуривать не останавливались
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5k
Lexx 14 часов назад
Топор не входит в перечень обязательных компонентов пожарного щита.
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257
unclejohn Lexx 13 часов назад
Входит.
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46k
Alex Ivanov 14 часов назад
Да ладно... пр выливании из конусного ведра в нём не образуется разряжение у дна, и струя воды получается более плотной и точной, по сравнению с обычным ведром. Да и хватать при плеске его удобнее.
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6k
Старичок 14 часов назад
перед праздником в детский сад приходил сотрудник МЧС с небольшой лекцией про ведра.
следующая тема лекции "почему на пожарном стенде два ведра, а все остальное в единичном экземпляре"
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177
iskra Старичок 13 часов назад
Разные комплектации есть. Зависит от площади и назначения помещения.
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177
iskra 14 часов назад
Фигня какая-то. Во первых - емкость конусного меньше, чем цилиндрического. Черпать - абсолютно одинаково. Нести цилиндрическое проблем нет,иначе люди давно бы уже перешли на конусные. Кстати,обычное ведро тоже имеет некоторую конусность.
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177
iskra GoodFireman 10 часов назад
С чего бы? Для того, что бы ведро зачерпнуло воду на ободок цепляют груз. А плавает коническое ведро даже лучше цилиндрического.
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25k
sssss3 14 часов назад
- «Заседание продолжается зпт миллион поцелуев».
- «Грузите апельсины бочках братья Карамазовы».
- «Лед тронулся тчк командовать парадом буду я»
- "Готовьте песок конусными вёдрами!".
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