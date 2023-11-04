Почему пожарные ведра всегда в форме конуса?

В 1722 году, во времена Петра I, в Российской Империи появилось пожарное подразделение при Адмиралтействе. Говорят, многие из пожарных тех времен были бывшими моряками, потому они использовали треугольные корабельные ведра, сшитые из нескольких слоев парусины, которые дополнительно укрепляли смолой, чтобы сделать их более прочными.

Необычная форма пожарного ведра сохранила свой дизайн сквозь века. Почему? Все пытаются найти ответ на этот вопрос, и интернет полон догадок, есть множество мифов и предположений. Давайте посмотрим самые интересные варианты?