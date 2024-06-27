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Приключения Джона Рэмбо в Half-Life 2

Приключения Джона Рэмбо в Half-Life 2

Автор:
27 июня 2024 07:51
Сообщество : Игромир
Метки: half life   half-life 2   Видео   Джон Рэмбо   геймер   монтаж   
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Пользователь сети под ником eli_handle_b․wav выпустил YouTube-кроссовер известного фильма с не менее известной видеоигрой. В ролике он отправил не нуждающегося в представлении Джона Рэмбо в Сити-17 из Half-Life 2.

Гордона Фримена заменили Джоном Рэмбо

Персонаж Сильвестра Сталлоне разбирается с врагами в Сити 17 самыми разными способами. 

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Метки: half life   half-life 2   Видео   Джон Рэмбо   геймер   монтаж   
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Krasin
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