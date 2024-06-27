Приключения Джона Рэмбо в Half-Life 2

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Пользователь сети под ником eli_handle_b․wav выпустил YouTube-кроссовер известного фильма с не менее известной видеоигрой. В ролике он отправил не нуждающегося в представлении Джона Рэмбо в Сити-17 из Half-Life 2.
Гордона Фримена заменили Джоном Рэмбо
Персонаж Сильвестра Сталлоне разбирается с врагами в Сити 17 самыми разными способами.
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Метки: half life half-life 2 Видео Джон Рэмбо геймер монтаж
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