Абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу спустя 40 лет вновь полетала на самолете

Леонова Лидия Семёновна родилась 20 мая 1942 года в деревне Лаврово Ефремовского района Тульской области.

Заслуженный мастер спорта СССР. Абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу (1976).

Начала заниматься самолетным спортом в областном авиационно-спортивном клубе ДОСААФ в 1963 году. Уже в 1968 году она завоевала свою первую золотую медаль чемпионки Советского Союза.

С 1971 по 1980 год Лидия Леонова семь раз побеждала на чемпионатах мира по высшему пилотажу, пять раз была чемпионкой Европы по различным видам программы, двадцать два раза удостаивалась звания чемпионки Советского Союза, из них пять раз - абсолютной чемпионки, восемь раз одерживала победы в международных соревнованиях.

После ухода из большого спорта Лидия Семёновна Леонова работала тренером сборной команды России по самолётному спорту, передавала свои знания, огромный опыт молодым лётчикам, принимает участие в Чемпионатах России по самолетному спорту в качестве судьи.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени и другими наградами и орденом "Знак почета".

Почетный гражданин города Тула.