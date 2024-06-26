Водопроводная вода в США под микроскопом

После пристального осмотра выяснилось, что в воде из-под крана притаились какие-то сомнительные микробы, похожие на инопланетян.
Жители Великобритании и США пришли в ужас, увидев, как выглядит водопроводная вода под микроскопом. Некоторые люди даже заявили, что больше никогда не будут пить воду.
Многие люди даже не задумываются о том что, может находиться в обычной воде из-под крана. Однако после вирусного видеоролика ситуация изменилась.
Авторы канала Microscope Vision поместили водопроводную воду из США и Великобритании под микроскоп и посмотрели на нее, чтобы узнать, что в ней на самом деле находится. Она оказалась не такой кристально чистой, как можно было бы предположить. После пристального осмотра выяснилось, что в водопроводной воде из США и Великобритании притаились какие-то сомнительные микробы, похожие на инопланетян. Британская вода выглядела чуть менее зловеще, но это мало успокаивало людей. Многие утверждали, что при просмотре видео им стало плохо.
Люди поспешили оставить свое мнение в комментариях:
- "Лишний белок";
- "Всегда используйте фильтр или всегда кипятите питьевую воду";
- "Но причиняют ли эти вещи какой-либо вред? Повсюду микроорганизмы, и если бы их не было, я бы забеспокоился, какие химикаты были использованы, чтобы избавиться от них";
- "Мы обречены в Великобритании, я постоянно говорю своему мужу, что вода из-под крана в Великобритании не чистая, но он не слушает. Я кипячу воду и фильтрую ее или покупаю бутилированную. Надеюсь она будет чистой".
Некоторые пользователи соцсетей отмечали, что в разных регионах США и Великобритании вода может значительно отличаться.
Источник:
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Виновных конечно не нашли, оно само.