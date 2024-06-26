Водопроводная вода в США под микроскопом

Жители Великобритании и США пришли в ужас, увидев, как выглядит водопроводная вода под микроскопом. Некоторые люди даже заявили, что больше никогда не будут пить воду.

Многие люди даже не задумываются о том что, может находиться в обычной воде из-под крана. Однако после вирусного видеоролика ситуация изменилась.

Авторы канала Microscope Vision поместили водопроводную воду из США и Великобритании под микроскоп и посмотрели на нее, чтобы узнать, что в ней на самом деле находится. Она оказалась не такой кристально чистой, как можно было бы предположить. После пристального осмотра выяснилось, что в водопроводной воде из США и Великобритании притаились какие-то сомнительные микробы, похожие на инопланетян. Британская вода выглядела чуть менее зловеще, но это мало успокаивало людей. Многие утверждали, что при просмотре видео им стало плохо.