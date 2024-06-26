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Водопроводная вода в США под микроскопом

Водопроводная вода в США под микроскопом

Автор:
26 июня 2024 08:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Водопроводная вода   США   америка   воды   под микроскопом   фото   
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После пристального осмотра выяснилось, что в воде из-под крана притаились какие-то сомнительные микробы, похожие на инопланетян.

Жители Великобритании и США пришли в ужас, увидев, как выглядит водопроводная вода под микроскопом. Некоторые люди даже заявили, что больше никогда не будут пить воду.

Многие люди даже не задумываются о том что, может находиться в обычной воде из-под крана. Однако после вирусного видеоролика ситуация изменилась.

Авторы канала Microscope Vision поместили водопроводную воду из США и Великобритании под микроскоп и посмотрели на нее, чтобы узнать, что в ней на самом деле находится. Она оказалась не такой кристально чистой, как можно было бы предположить. После пристального осмотра выяснилось, что в водопроводной воде из США и Великобритании притаились какие-то сомнительные микробы, похожие на инопланетян. Британская вода выглядела чуть менее зловеще, но это мало успокаивало людей. Многие утверждали, что при просмотре видео им стало плохо.


Люди поспешили оставить свое мнение в комментариях:

  • "Лишний белок";
  • "Всегда используйте фильтр или всегда кипятите питьевую воду";
  • "Но причиняют ли эти вещи какой-либо вред? Повсюду микроорганизмы, и если бы их не было, я бы забеспокоился, какие химикаты были использованы, чтобы избавиться от них";
  • "Мы обречены в Великобритании, я постоянно говорю своему мужу, что вода из-под крана в Великобритании не чистая, но он не слушает. Я кипячу воду и фильтрую ее или покупаю бутилированную. Надеюсь она будет чистой".

Некоторые пользователи соцсетей отмечали, что в разных регионах США и Великобритании вода может значительно отличаться.

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Метки: Видео   Водопроводная вода   США   америка   воды   под микроскопом   фото   
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8  комментариев
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12k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
Кипячёная вода - это уже немножечко бульон ))
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371
Влад 7 минут назад
Интересна их реакция,если бы в микроскоп посмотрели на вино,пиво,йогурт,сыр,хлеб и т.д.
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341
Serg 19 минут назад
Подумаешь, в Южно - Сахалинске пару лет назад в городскую сеть запустили фенол, а боролись с ним при помощи хлора)
Виновных конечно не нашли, оно само.
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17k
ss 20 минут назад
Ну надо же! Американцы наконец-то посмотрели в микроскоп!
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3k
Старожил Полчаса назад
У кого микроскоп есть? Нашу воду посмотреть интересно было бы
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7k
Lexx Полчаса назад
Школьный курс биологии.
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99k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1658 постов (1354 в горячем)

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