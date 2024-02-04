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«Дошик» под микроскопом: вряд ли вам захочется его есть

«Дошик» под микроскопом: вряд ли вам захочется его есть

Автор:
04 февраля 2024 11:45
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   дошик   еда быстрого приготвления   интересно   под микроскопом   
1887
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Кусочек сухой лапши быстрого приготовления положили под микроскоп. Оказалось, что по ее поверхности ползают мелкие жучки и клещи.

Обнадеживает то, что достоверность видео не подтверждена. Возможно, автор ролика нашел самую дешевую лапшу, которую хранили с нарушением санитарных норм.

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Метки: Видео   Еда   дошик   еда быстрого приготвления   интересно   под микроскопом   
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30  комментариев
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94k
Херанука Паибалу Час назад
заливаете кипятком - вуаля - у вас суп с мясом !!!!
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31k
Юрьевич 2 минуты назад
Заплатил как за лапшу, а получил лапшу с мясом.
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117
Рома 8 минут назад
Я когда проживал в Москве , даже на голяке НИ РАЗУ не покупал это дерьмо !
Отдалживал мелочь у квартирной хозяйки , варил "ирландское рагу" один раз в день , но никогда не покупал ЭТО !
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56
Александра С 16 минут назад
Позавчера мы ходили на экскурсию на колбасный завод - после того, как пришел домой, всю колбасу выбросил - ну его в попу, видел из чего готовится. Сегодня были на предприятии, который варил сок. Уже выбросил весь сок - и видел и знаю уже из чего и как делается все это.
Завтра у нас экскурсия на пиво-ликеро-водочный завод. НЕ ПОЙДУ ТУДОЙ!!!!
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56
Александра С 19 минут назад
Если часто и постоянно есть эту лапшу с теми жуками....
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4
Mihhail Полчаса назад
Насекомые в этой лапше, гораздо более здоровая и полезная пища, чем сама лапша
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3k
RaiJu Полчаса назад
Ммм, хитин, белок
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8k
Ntvl Полчаса назад
ну и что? посмотрите каплю озёрной воды под микроскопом. вы охренеете! и что теперь в озере не купаться?
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8k
a6m5 Полчаса назад
Им туда мясо положили, а они ещё и недовольны. Жрите что дают. К тому же в Европе сейчас модно всяких насекомых жрать.
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4
Mihhail a6m5 Полчаса назад
У азиатов это уже очень давно в ходу ))
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14k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Если всю жрачку вот так вот обследовать, то есть будет нечего! Все кишит бактериями и прочей живностью. Даже в зелени, так что веганы вовсе не веганы, а вполне себе плотоядные твари))
Недаром же некоторую пищу готовят.
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13k
Владимир Полчаса назад
Он его открытый на улице подобрал чтоль? Да так до любого продукта который с нарушениями хранился докопаться можно.
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564
Нежмисто Живисто 37 минут назад
Не знаю, я даже запах не переношу Доширака, а мои два сына могут специально пойти купить, фигачят, только пар стоит)))
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26k
sssss3 41 минуту назад
Я не хочу знакомиться с пудингом!
Ну... надо же что-то съесть!..
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29k
Егор 49 минут назад
Принцип сосиски: если тебе что-то нравится, не пытайся узнать, как оно сделано.
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17k
Majul 54 минуты назад
И? Пусть она мазок со своей подушки сделает или с телефона или с зубной щетки.
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19k
Александр Николаевич 57 минут назад
Веганы, что скажите?
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898
АртемШишков Час назад
Может он его держал рядом с помойным ведром в открытом виде в течении месяца....
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1k
vadimbar Час назад
Значит мясо есть, производитель не обманул ! Не отказался бы и от нового вкуса, со сверчками )
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37k
АнтонПолднев Час назад
Шляпа. Если эту штуку в открытом виде на месяц оставить, то там ещё и не такой зоопарк будет. А как он её открывал нам не показали. Что за жидкость он наливает? Откуда она? Может из ближайшего болота.
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17k
Совранский Час назад
это теперь называется - БИО добавки))))
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