«Дошик» под микроскопом: вряд ли вам захочется его есть

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Кусочек сухой лапши быстрого приготовления положили под микроскоп. Оказалось, что по ее поверхности ползают мелкие жучки и клещи.
Обнадеживает то, что достоверность видео не подтверждена. Возможно, автор ролика нашел самую дешевую лапшу, которую хранили с нарушением санитарных норм.
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Отдалживал мелочь у квартирной хозяйки , варил "ирландское рагу" один раз в день , но никогда не покупал ЭТО !
Завтра у нас экскурсия на пиво-ликеро-водочный завод. НЕ ПОЙДУ ТУДОЙ!!!!
Недаром же некоторую пищу готовят.
Ну... надо же что-то съесть!..
"Тем, кто любит колбасу и уважает закон, лучше не видеть, как делается то и другое"