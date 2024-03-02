FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 709 постов • 83 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Удивительное рядом
Парень показал под микроскопом попкорн с пола кинотеатра

Парень показал под микроскопом попкорн с пола кинотеатра

Автор:
02 марта 2024 13:04
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Еда   грибок   забавно   кинотеатр   под микроскопом   попкорн   юлогер   
1107
1
1

Блогер показал попкорн, который уронили в кинотеатре, под микроскопом. Автор ускорил рост грибка с помощью раствора и инкубатора. Результат убил.

Правило пяти секунд явно не работает!)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Видео   Еда   грибок   забавно   кинотеатр   под микроскопом   попкорн   юлогер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Lexx Час назад
Если всю еду рассматривать под микроскопом, то можно умереть с голоду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Shtoppi 37 минут назад
для сведения. правило пяти секунд не работает со всем что попадает на нестерильные поверхности, а не только с попкорном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад 47 минут назад
Вы не поверите, у меня хлеб после печи в новеньком пакете выплавленном при приличной температуре заплесневел. И что? Вот уж людям реально нечем заняться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
hairov 54 минуты назад
Если человек здоровый, то иммунитет с этим справится. Тем более, что пока там что то прорастет, оно уже давно переварится и выйдет из организма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 56 минут назад
А попкорн тут при чем? Может .хуем по любому полу провести и в чашку петри его опустить - эффект тот же.
Журнашлюхи уже не знают, что придумать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
turyst Час назад
А кто видео выложил, если его плесень с пола кинотеатра убила?
И почему он технику безопасности не соблюдал?

_______

Вывод: "Не ешь попкорн с пола кинотеатра!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss Час назад
Если бы он посмотрел в микроскоп, что у него находится во рту, он бы вообще охренел. А микробы, которых он показал, от зависти бы повешались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

841913



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Пса привязали к столбу и бросили на улице
Пса привязали к столбу и бросили на улице
Набирающие популярность в сообществах
Яндекс Переводчик лучше всех переводит с английского на русский, согласно исследованию DiBiMT
Яндекс Переводчик лучше всех переводит с английского на русский, согласно исследованию...
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#факты#люди#Автовсячина#Китай#авто аварии#Россия#Суд
#животные#автомобили#интересное#дети#ДТП#кот#милота#Санкт-Петербург#Еда#подборка
#машина#автомир#в мире#забавно#интересно#аварии#позитив#природа#кино#история
Не водой единой Не водой единой Необычный сейф для холодильника Необычный сейф для холодильника Лиса спрятала подаренное ей угощение Лиса спрятала подаренное ей угощение Слон впервые увидел снег Слон впервые увидел снег Необычный ресторан-кинотеатр в США Необычный ресторан-кинотеатр в США Карательная кулинария Карательная кулинария

На что жалуетесь?

Вернуться