Парень показал под микроскопом попкорн с пола кинотеатра

1107
1
1
Блогер показал попкорн, который уронили в кинотеатре, под микроскопом. Автор ускорил рост грибка с помощью раствора и инкубатора. Результат убил.
Правило пяти секунд явно не работает!)
Источник:
Ссылки по теме:
- Лось пришёл в кинотеатр на Аляске и наелся попкорна
- Чайка украла целую пиццу
- Голодная женщина может впадать в крайности
- Необычный ресторан-кинотеатр в США
- Лиса спрятала подаренное ей угощение
Новости партнёров
реклама
Журнашлюхи уже не знают, что придумать...
И почему он технику безопасности не соблюдал?
_______
Вывод: "Не ешь попкорн с пола кинотеатра!"