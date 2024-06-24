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Чемодан-самокат для взрослых

Чемодан-самокат для взрослых

Автор:
24 июня 2024 07:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   багаж   в мире   необычно   самокат   устройство   чемодан   
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Чемодан, который нажатием одной кнопки превращается в электросамокат.

Один из самых неприятных моментов путешествий, особенно продолжительных, — это перетаскивание тяжелого багажа. Чтобы возиться с багажом было не так утомительно был создал чемодан, который нажатием одной кнопки превращается в электросамокат.

Контролировать чемодан-самокат можно с помощью специального приложения. Ездить на этом необычном устройстве довольно удобно, ведь вам не нужно стоять, держать равновесие и постоянно отталкиваться от земли ногами. Можно просто сидеть на чемодане и передвигаться на нем как на полноценном средстве индивидуальной мобильности.

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Метки: Видео   багаж   в мире   необычно   самокат   устройство   чемодан   
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3  комментария
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GROMOZEKA Час назад
Судя по размеру этого самоката, у барышни только косметичка и влезет
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3k
Александр 7 минут назад
Подобный японский самокат показывали в передаче "после 2000 года".Ни чего нового,кроме смартфона ...
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2k
Андрей Кузнецов Час назад
что-то недосказано. например- заявлена категория "для взрослых" ))))
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Себастьян Перейра
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