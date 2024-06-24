Чемодан-самокат для взрослых

Один из самых неприятных моментов путешествий, особенно продолжительных, — это перетаскивание тяжелого багажа. Чтобы возиться с багажом было не так утомительно был создал чемодан, который нажатием одной кнопки превращается в электросамокат.

Контролировать чемодан-самокат можно с помощью специального приложения. Ездить на этом необычном устройстве довольно удобно, ведь вам не нужно стоять, держать равновесие и постоянно отталкиваться от земли ногами. Можно просто сидеть на чемодане и передвигаться на нем как на полноценном средстве индивидуальной мобильности.