Чемодан-самокат для взрослых

Чемодан, который нажатием одной кнопки превращается в электросамокат.
Один из самых неприятных моментов путешествий, особенно продолжительных, — это перетаскивание тяжелого багажа. Чтобы возиться с багажом было не так утомительно был создал чемодан, который нажатием одной кнопки превращается в электросамокат.
Контролировать чемодан-самокат можно с помощью специального приложения. Ездить на этом необычном устройстве довольно удобно, ведь вам не нужно стоять, держать равновесие и постоянно отталкиваться от земли ногами. Можно просто сидеть на чемодане и передвигаться на нем как на полноценном средстве индивидуальной мобильности.
Источник:
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