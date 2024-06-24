Жилой гроб: маленькая квартира в Гонконге

Если вас не радуют ваши жилищные условия, помните, что всегда есть варианты намного хуже. Например, эта квартира в Гонконге, которую также называют жилым гробом. «Гроб» находится в здании, построенном 50 лет назад, и представляет собой вытянутое вверх помещение площадью семь квадратных метров.

В мини-квартире есть кровать, туалет и душ, телевизор, маленький холодильник и узенькое окно. Аренда этого страшного сна клаустрафобов составляет приблизительно 34 тысячи рублей в месяц. Странно, что за жизнь в такой квартире кто-то берет деньги. Скорее этому человеку стоит платить арендаторам, готовым надолго поселиться в подобном жилище.