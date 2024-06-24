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Жилой гроб: маленькая квартира в Гонконге

Жилой гроб: маленькая квартира в Гонконге

Автор:
24 июня 2024 07:29
Метки: Видео   Гонконг   Китай   в мире   жилище   кватира   
1126
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В Гонконге можно найти квартиру площадью 7 квадратных метров. Её можно снять за 34 тысячи рублей в месяц.

Если вас не радуют ваши жилищные условия, помните, что всегда есть варианты намного хуже. Например, эта квартира в Гонконге, которую также называют жилым гробом. «Гроб» находится в здании, построенном 50 лет назад, и представляет собой вытянутое вверх помещение площадью семь квадратных метров.

В мини-квартире есть кровать, туалет и душ, телевизор, маленький холодильник и узенькое окно. Аренда этого страшного сна клаустрафобов составляет приблизительно 34 тысячи рублей в месяц. Странно, что за жизнь в такой квартире кто-то берет деньги. Скорее этому человеку стоит платить арендаторам, готовым надолго поселиться в подобном жилище.

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Метки: Видео   Гонконг   Китай   в мире   жилище   кватира   
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5  комментариев
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79
Nick Lee 22 минуты назад
В этом нет необходимости, но таков план ультраглобалистов - есть золотой миллиард, а есть обслуга - генетически уменьшенные (чтобы меньше места занимал и мог залезть в большие моторы и легче перевозить партиями) и в утробе отупленные (чтобы даже не сравнивал себя с "господами"). Поработал, поел клопов, усыпили газом, перевезли в другое место работать, умер, пошел на корм другим. Шваб в Давосе ведь уже прямо об этом говорит, называя это четвертой промышленной революцией. В Канаде эвтаназия для бедных, в Европе жуки на завтрак, в Гонконге жизнь в гробиках, осталось только соединить
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7k
hhwost Полчаса назад
а говорят "в Москве дорого"...
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80k
Viktor Час назад
Его кто-то заставлял снимать это? Снимай шикарный пентхаус и живи-радуйся.
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1k
Quantimus Час назад
Снимающий такую квартиру может себе позволить платить 34000 в месяц... при зарплате в тридцатку на руки, я ему завидую. Все равно, скорее всего, он приходит только переночевать туда, а не то чтобы там живет. Я вот бОльшую часть времени в своей комнате провожу, площадью как раз где-то столько, а то и чуть меньше.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3718 постов (3688 в горячем)

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