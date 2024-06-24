Жилой гроб: маленькая квартира в Гонконге

В Гонконге можно найти квартиру площадью 7 квадратных метров. Её можно снять за 34 тысячи рублей в месяц.
Если вас не радуют ваши жилищные условия, помните, что всегда есть варианты намного хуже. Например, эта квартира в Гонконге, которую также называют жилым гробом. «Гроб» находится в здании, построенном 50 лет назад, и представляет собой вытянутое вверх помещение площадью семь квадратных метров.
В мини-квартире есть кровать, туалет и душ, телевизор, маленький холодильник и узенькое окно. Аренда этого страшного сна клаустрафобов составляет приблизительно 34 тысячи рублей в месяц. Странно, что за жизнь в такой квартире кто-то берет деньги. Скорее этому человеку стоит платить арендаторам, готовым надолго поселиться в подобном жилище.
Источник:
- Дом-монстр в Гонконге. Как он выглядит без фотошопа?
- В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице
- В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические муравейники
- Как живут гонконгцы в своих "квартирах-гробах"
- Дырявые небоскребы Гонконга
В СССР таких тоже не было. По известным мне проектам, самые маленькие комнаты - 12 метров.
Если конечно речь не идёт о незаконной перепланировке коммуналки...