Мужчина спустил все деньги в американском казино и очень расстроился

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Ощущение близкой победы может опьянить. Особенно это действует на любителей азартных игр. Если они были близки к выигрышу, то вряд ли они остановятся.
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Если человек не может себя контролировать, значит он возвращается к состоянию животного!