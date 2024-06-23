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Мужчина спустил все деньги в американском казино и очень расстроился

Мужчина спустил все деньги в американском казино и очень расстроился

Автор:
23 июня 2024 10:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   азарт   америка   деньга   казино   лудомания   расстроился   
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Ощущение близкой победы может опьянить. Особенно это действует на любителей азартных игр. Если они были близки к выигрышу, то вряд ли они остановятся.

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Метки: Видео   азарт   америка   деньга   казино   лудомания   расстроился   
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5  комментариев
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41k
russger 20 минут назад
Кто же его заставил играть?
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1
Александр Иванов 3 минуты назад
Я купил два билета русское лото... пожелайте мне удачи...если всё будет хорошо поделюсь
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11k
Trenzel2003 6 минут назад
человек должен иметь чувство меры. Должен знать когда следует остановиться.
Если человек не может себя контролировать, значит он возвращается к состоянию животного!
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9k
Тяжолый Орк 56 минут назад
Короче, сначала на*бут, а потом посадят. Так работает система
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2146 постов (2095 в горячем)

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