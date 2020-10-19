Не стоит обижать работников казино

Установленная в одном из казино камера наблюдения запечатлела неожиданное окончание конфликта между крупье и клиентом. В ходе словесной перепалки работник игорного заведения схватил стул и швырнул его в сторону мужчины.
Видео, предположительно, снято в Китае. О дальнейшей судьбе клиента остается лишь догадываться.
Источник:
Ссылки по теме:
- Рыбаки увидели в воде неожиданного "автостопщика"
- В тренажерном зале всегда нужно быть начеку
- Мужчина вылез из кабины самолета и вручную запустил винт
- Как может выглядеть драка на самоизоляции
- Мужчина пожалел, что вытащил змею из воды
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
Пока клиент играет, пока он оставляет деньги, будут закрываться глаза, на многое. Главное чтобы он не мешал другим игрокам и не цеплял их. Ему будут неоднократно делать замечания,но не выгонят...потому что он им делает зарплату. А как только у него бабки закончатся и он перестанет делать ставки. Охрана сделает свою работу. Это принцип всех казино.