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Не стоит обижать работников казино

Не стоит обижать работников казино (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 08:11
Метки: видео   казино   клиент   крупье   неожиданно   удар   
1991
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1
Установленная в одном из казино камера наблюдения запечатлела неожиданное окончание конфликта между крупье и клиентом. В ходе словесной перепалки работник игорного заведения схватил стул и швырнул его в сторону мужчины.

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Метки: видео   казино   клиент   крупье   неожиданно   удар   
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1k
maloy 2 часа назад
Клиент всегда прав. Просил - выпросил
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12k
Minos 4 минуты назад
Не стоит обижать работников казино
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5k
Игорь 4 минуты назад
а дальнейшая судьба крупье никого не заинтересовала?
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14k
Weddaan 8 минут назад
Наверное это был он ...
Ссылка youtu.be
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8k
Нихуахуа 11 минут назад
Бинго.
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4k
Vlad Полчаса назад
Джеки?
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13k
ВОВЧЕГ 45 минут назад
Какой замечательный бросок.
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8k
Антон Семёныч Час назад
Сам работал в казино. Чего только не насмотрелся. Как только на дилеров (крупье) не кидались. И плевались в них и предметы бросали и угрожали убить на выходе. И бывало, что охрана отвозила их до дома. Но у них (крупье) была четкая установка не отвечать на выпады клиентов никак, вообще от слова совсем. Потому как изначально это заведение заточено на отъем денег у клиентов и для этого должны быть созданы все условия. Если клиент начал забываться, то его выведет охрана и на какое то время он получит запрет на вход. Но после того, что на видео, сильно пострадает репутация казино и многие игроки перестанут туда заходить, а это снижение прибыли.
Пока клиент играет, пока он оставляет деньги, будут закрываться глаза, на многое. Главное чтобы он не мешал другим игрокам и не цеплял их. Ему будут неоднократно делать замечания,но не выгонят...потому что он им делает зарплату. А как только у него бабки закончатся и он перестанет делать ставки. Охрана сделает свою работу. Это принцип всех казино.
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19k
Батончик с маком Час назад
а того кто будет мухлевать, будем бить по наглой рыжей морде
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946
мега гон 2 часа назад
так этож Джеки Чан, он часто так делает!
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29k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ну так нормально он выхватил-то)))))))))
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27k
winergy2012 2 часа назад
Точность то какая
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