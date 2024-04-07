Леопард нагрянул в индийскую деревню и покалечил лесничих

Голодный хищник пробрался на территорию небольшого населённого пункта, расположенного в окрестностях города Фатехпор (округ Гандербал, регион Кашмир, Индия) и набросился на нескольких местных жителей.
По информации поступившей от местных СМИ, прибывшие по вызову сотрудники лесного хозяйства столкнулись с очень агрессивным зверем, который нанёс травмы, как минимум четверым "зоозащитникам".
Один из жителей деревни запечатлел операцию по пленению леопарда, в ходе которой практически все лесничие вооружились палками и небольшими брёвнами, чтобы изловить животное.
После совместных усилий дикая кошка была поймана спасательными группами, состоящими из сотрудников департамента дикой природы, полиции и сил охраны леса.
О дальнейшей судьбе агрессивного зверя, поранившего местную жительницу и четверых участников его поимки ничего не уточняется.
Источник:
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Бедному котику повезёт, если выживет после такой поимки