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Леопард нагрянул в индийскую деревню и покалечил лесничих

Леопард нагрянул в индийскую деревню и покалечил лесничих

Автор:
07 апреля 2024 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   животные   леопард   лесничий   хищник   
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Голодный хищник пробрался на территорию небольшого населённого пункта, расположенного в окрестностях города Фатехпор (округ Гандербал, регион Кашмир, Индия) и набросился на нескольких местных жителей.

По информации поступившей от местных СМИ, прибывшие по вызову сотрудники лесного хозяйства столкнулись с очень агрессивным зверем, который нанёс травмы, как минимум четверым "зоозащитникам".


Один из жителей деревни запечатлел операцию по пленению леопарда, в ходе которой практически все лесничие вооружились палками и небольшими брёвнами, чтобы изловить животное.


После совместных усилий дикая кошка была поймана спасательными группами, состоящими из сотрудников департамента дикой природы, полиции и сил охраны леса.


О дальнейшей судьбе агрессивного зверя, поранившего местную жительницу и четверых участников его поимки ничего не уточняется.

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Метки: Видео   Индия   животные   леопард   лесничий   хищник   
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Max Z Shtirlic 15 минут назад
Агрессивный - ну если бы меня дрыном лупили - я бы тоже стал агрессивным!!!
Бедному котику повезёт, если выживет после такой поимки
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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