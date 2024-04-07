Леопард нагрянул в индийскую деревню и покалечил лесничих

По информации поступившей от местных СМИ, прибывшие по вызову сотрудники лесного хозяйства столкнулись с очень агрессивным зверем, который нанёс травмы, как минимум четверым "зоозащитникам".

Один из жителей деревни запечатлел операцию по пленению леопарда, в ходе которой практически все лесничие вооружились палками и небольшими брёвнами, чтобы изловить животное.

После совместных усилий дикая кошка была поймана спасательными группами, состоящими из сотрудников департамента дикой природы, полиции и сил охраны леса.

О дальнейшей судьбе агрессивного зверя, поранившего местную жительницу и четверых участников его поимки ничего не уточняется.

