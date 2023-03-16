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Подлый поступок студента во время вечеринки

Подлый поступок студента во время вечеринки

Автор:
16 марта 2023 10:23
Метки: США   в мире   видео   инвалидная коляска   люди   поступок   студент   
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Сын бывшего игрока НХЛ и генерального менеджера команды "Филадельфия Флайерз" Даниэля Бриера столкнул с лестницы инвалидную коляску девушки. Студентка в этот момент находилась в туалете.

Инцидент произошел во время вечеринки. Камера наблюдения запечатлела подлый поступок парня.


Источник:

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Метки: США   в мире   видео   инвалидная коляска   люди   поступок   студент   
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5  комментариев
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8k
Том Сойер 38 минут назад
Ну какой же это студент - это чмо и пи.дор!
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1k
Alex 5 минут назад
Два пид**ра
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 минут назад
Если она неходячая, судя по коляске, как она в туалет "пошла"?
Или кто-то её туда отнёс?
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24k
Андрей 15 минут назад
Петух!
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7k
rutt 20 минут назад
Суд, пустеющие карманы, травля, суицид вот такая судьба у паренька
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