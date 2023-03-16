Подлый поступок студента во время вечеринки

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Сын бывшего игрока НХЛ и генерального менеджера команды "Филадельфия Флайерз" Даниэля Бриера столкнул с лестницы инвалидную коляску девушки. Студентка в этот момент находилась в туалете.
Инцидент произошел во время вечеринки. Камера наблюдения запечатлела подлый поступок парня.
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