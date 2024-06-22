Собака бросилась в загоревшийся сарай, чтобы спасти своих щенков

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Четвероногая мамаша не стала дожидаться, когда пожарные потушать возгорание и бросилась в горящее сооружение.
Со слов автора видео, набравшего огромное количество просмотров и лайков в соцсетях, пожар был локализован и все спасённые животные не пострадали, после чего были переданы в приют.
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