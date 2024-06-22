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Собака бросилась в загоревшийся сарай, чтобы спасти своих щенков

Собака бросилась в загоревшийся сарай, чтобы спасти своих щенков

Автор:
22 июня 2024 09:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   животные   огонь   пожар   собака   щенки   
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Четвероногая мамаша не стала дожидаться, когда пожарные потушать возгорание и бросилась в горящее сооружение.

Со слов автора видео, набравшего огромное количество просмотров и лайков в соцсетях, пожар был локализован и все спасённые животные не пострадали, после чего были переданы в приют.


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Метки: Видео   Спасение   животные   огонь   пожар   собака   щенки   
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2  комментария
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2k
АлександрПетров Час назад
Мамы они такие.
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250
Buratino 53 минуты назад
Солнышко небесное :)
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2501 пост (2443 в горячем)

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