Пёс в шоке от количества щенков

2846
1
1
Первая встреча с новорожденным малышом способна вызвать бурю эмоций не только людей, но и у животных. Взгляните на этого новоиспеченного отца.
Собакен из видео был поражен до глубины души, когда впервые увидел своих щенков. Особенно новоиспеченного хвостатого отца поразило количество детишек.
Он явно не ожидал, что станет отцом сразу пяти лохматых карапузов. Что ж. Теперь псу придется немного сократить время своих прогулок и тренировок, и заняться воспитанием маленьких пищащих отпрысков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Забавный спор щенков
- "Щас спою": совместные завывания собаки и её щенят
- Очень фотогеничная собака
- Нагулялся: извалявшийся в грязи пёс встречает хозяйку
- Пёс решил, что его оставили одного дома
Новости партнёров
реклама