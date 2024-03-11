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Пёс в шоке от количества щенков

Пёс в шоке от количества щенков

Автор:
11 марта 2024 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   щенки   
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Первая встреча с новорожденным малышом способна вызвать бурю эмоций не только людей, но и у животных. Взгляните на этого новоиспеченного отца.

Собакен из видео был поражен до глубины души, когда впервые увидел своих щенков. Особенно новоиспеченного хвостатого отца поразило количество детишек.

Он явно не ожидал, что станет отцом сразу пяти лохматых карапузов. Что ж. Теперь псу придется немного сократить время своих прогулок и тренировок, и заняться воспитанием маленьких пищащих отпрысков.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   щенки   
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2  комментария
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14k
кот базилий 55 минут назад
Моего папу ши-тцу они за уши таскали, он просто ложился на диван повыше от них ,и глаза и уши лапами закрывал, чтоб "детей" не слышать и не видеть.
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8k
perekrestok Полчаса назад
Нормальная реакция! Даже у людей когда видят новорожденного ребенка папа тоже немного не в себе.
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Alex Chebrikov

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