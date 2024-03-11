Пёс в шоке от количества щенков

Собакен из видео был поражен до глубины души, когда впервые увидел своих щенков. Особенно новоиспеченного хвостатого отца поразило количество детишек.

Он явно не ожидал, что станет отцом сразу пяти лохматых карапузов. Что ж. Теперь псу придется немного сократить время своих прогулок и тренировок, и заняться воспитанием маленьких пищащих отпрысков.