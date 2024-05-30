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В Оренбурге просьба закурить привела к драке

В Оренбурге просьба закурить привела к драке

Автор:
30 мая 2024 09:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   драка   конфликт   курение   оренбург   пьяные   
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В Оренбурге парни попросили у проходящих мимо пьяных мужчин закурить. Возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.

Очевидцы и родственница одного из пьяных мужчин бросились разнимать участников драки.

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Метки: Видео   драка   конфликт   курение   оренбург   пьяные   
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5  комментариев
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39
Гоме́р Час назад
Пора бросать курить.
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1k
DuckTales 2 минуты назад
Классика
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3k
Кирилл Полчаса назад
так кто поделил?
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12k
Дмитрий 38 минут назад
Театр не нужен! Включите прямую трансляцию с этого домофона! Сколько эмоций! Особенно в конце это эпическое:" Ты где нажрался?...Собирай свои манатки и уматывай!"
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Ссылка youtu.be
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3299 постов (3235 в горячем)

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