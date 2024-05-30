В Оренбурге просьба закурить привела к драке

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В Оренбурге парни попросили у проходящих мимо пьяных мужчин закурить. Возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.
Очевидцы и родственница одного из пьяных мужчин бросились разнимать участников драки.
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