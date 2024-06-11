Мотоциклисту пришлось дважды разнимать драчунов на дороге

Схватка мотоциклиста с автомобилистом произошла на глазах у других участников дорожного движения на китайской автомагистрали.

Автор видео, увидев драку, оставил своего "железного коня" и остановил потасовку, после чего направился к мотоциклу. Однако стоило только молодому человеку вернуться к своему транспортному средству, как драчуны вновь сошлись врукопашную. Пришлось возвращаться. Весь процесс своей миротворческой деятельности мотоциклист снимал на видеокамеру, прикреплённую к мотошлему.