Мотоциклисту пришлось дважды разнимать драчунов на дороге

На одной из дорог в Китае произошла схватка мотоциклиста с автомобилистом. Один из участников дорожного движения не смог остаться в стороне и решил разнять драчунов.
Схватка мотоциклиста с автомобилистом произошла на глазах у других участников дорожного движения на китайской автомагистрали.
Автор видео, увидев драку, оставил своего "железного коня" и остановил потасовку, после чего направился к мотоциклу. Однако стоило только молодому человеку вернуться к своему транспортному средству, как драчуны вновь сошлись врукопашную. Пришлось возвращаться. Весь процесс своей миротворческой деятельности мотоциклист снимал на видеокамеру, прикреплённую к мотошлему.
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