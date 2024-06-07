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Мужчина решил разобраться с подростком, но переоценил свои силы

Мужчина решил разобраться с подростком, но переоценил свои силы

Автор:
07 июня 2024 09:45
Метки: Видео   автобус   драка   конфликт   люди   пассажир   подросток   
1959
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1

Подросток лежал на коленях своего друга и кричал на весь автобус. Пассажир сделал ему замечание, а потом и вовсе решил подойти поговорить.

Последователи Компота уже не те

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   автобус   драка   конфликт   люди   пассажир   подросток   
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20  комментариев
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17k
ss 59 минут назад
А зачем он его за грудки хватал?... Странно... Нужно сразу в рыло два раза. А если не успокоится, добивать. Шакалят надо воспитывать. Совсем берегов не видят.
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4k
Наблюдатель 17 минут назад
Оборзевший сын потаскухи. Забил бы до реанимации
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6k
Наталья Час назад
мразь малолетняя
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24k
hebpat Час назад
КоАП РФ Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола
1.Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола, выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные среди несовершеннолетних, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей
Если пареньки не совершеннолетние, впаять им по 200 тысяч (видео подтверждение есть), я думаю родаки используют их жопы для других целей
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19k
GROMOZEKA Час назад
В этом видео прекрасно всё.
Малолетний обмудок, который не уважает никого и ведёт себя как скот.
Великовозрастный учитель, который матом на весь автобус учит щенка культуре, а опосля лихо огребает
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8k
pinbalist 2 часа назад
А зачем мальчик лежит на коленях у мальчика? Всё в порядке у них?
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
И правда, куда он полез? Он что, думал, что эти мартышки будут сидеть и ждать, когда он вдоволь натолкает им в лицо???
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63k
dima423 2 часа назад
Вспоминается фраза Круглого из Брата - Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе)
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Видео есть, заявление, сопли, слюни, извинения, материальная компенсация, а в случае вставания в позу - условный срок.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3729 постов (3639 в горячем)

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