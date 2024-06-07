Мужчина решил разобраться с подростком, но переоценил свои силы

1959
1
1
Подросток лежал на коленях своего друга и кричал на весь автобус. Пассажир сделал ему замечание, а потом и вовсе решил подойти поговорить.
Последователи Компота уже не те
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание
- Пассажиры устроили драку в машине таксиста
- Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро
- Словесная перепалка в автобусе переросла в избиение
- Женщина откусила часть пальца посетительнице тренажёрного зала
Новости партнёров
Есть, только окуевшие малолетки пока пздюлей не получат нихрена не поймут
1.Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола, выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные среди несовершеннолетних, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей
Если пареньки не совершеннолетние, впаять им по 200 тысяч (видео подтверждение есть), я думаю родаки используют их жопы для других целей
Малолетний обмудок, который не уважает никого и ведёт себя как скот.
Великовозрастный учитель, который матом на весь автобус учит щенка культуре, а опосля лихо огребает