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Как видят мир дальтоники

Как видят мир дальтоники

Автор:
11 января 2024 08:19
Метки: Видео   дальтонизм   дальтоник   зрение   интересно   фломастеры   
1361
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Дальтонизмом называют нарушение зрения, при котором глаза неспособны различать один или несколько основных цветов. Автор видео с помощью цветных фломастеров показал, как дальтоники видят мир.

Наглядно о том, как дальтоники видят мир.

Источник:

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Метки: Видео   дальтонизм   дальтоник   зрение   интересно   фломастеры   
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3  комментария
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10k
Клёст 58 минут назад
Жалко людей((
Половина красоты мира проходит мимо.
Дед Мороз в блеклом коричневом. Жесть...(
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5k
Lexx 12 минут назад
Тут всё просто, нужно запомнить, что коричневый это зелёный, тёмнокоричневый это красный, светлокоричневый это рыжий, а тот серый это вообще розовый.
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