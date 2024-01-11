Как видят мир дальтоники

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Дальтонизмом называют нарушение зрения, при котором глаза неспособны различать один или несколько основных цветов. Автор видео с помощью цветных фломастеров показал, как дальтоники видят мир.
Наглядно о том, как дальтоники видят мир.
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