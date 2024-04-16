Новороссийские спасатели сняли со столба енота

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В службу спасения Новороссийска обратились жители села Мысхако с просьбой снять со столба енота. Звонившие сообщили, что пушистый больше суток сидит на "наблюдательном пункте" и не хочет его покидать.
Судя по кадрам видео, енот не очень то и хотел, чтобы его спасали. Спасатели с помощью удавки и автовышки вернули животное на землю.
«Енот обиделся и побежал в сторону леса… Вот такая у нас работа», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска.
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вот во мху енот.