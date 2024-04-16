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Новороссийские спасатели сняли со столба енота

Новороссийские спасатели сняли со столба енота

Автор:
16 апреля 2024 08:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Новороссийск   Россия   Спасение   енот   животные   
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В службу спасения Новороссийска обратились жители села Мысхако с просьбой снять со столба енота. Звонившие сообщили, что пушистый больше суток сидит на "наблюдательном пункте" и не хочет его покидать.

Судя по кадрам видео, енот не очень то и хотел, чтобы его спасали. Спасатели с помощью удавки и автовышки вернули животное на землю.

«Енот обиделся и побежал в сторону леса… Вот такая у нас работа», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска.

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Метки: Видео   Новороссийск   Россия   Спасение   енот   животные   
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2  комментария
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sumrаknn Час назад
ищу во мху енота.
вот во мху енот.
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Горожанин 43 минуты назад
Кто вас просил? Если заняться нечем, езжайте в Орск, людей спасайте. Бедный енот.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3157 постов (3042 в горячем)

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