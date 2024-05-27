Из-за драки мужчин пострадали двое детей

Пермяки устроили разборки на глазах у маленьких детей. В итоге малышам досталось больше, чем взрослым. Мужчина в красных штанах буквально нокаутировал сначала девочку на руках у оппонента, а потом пнул мальчика, который пытался заступиться за папу.

Всё случилось в микрорайоне "Вышка-2". У двух мужчин завязался спор. Первым агрессию проявил товарищ в красных штанах. Он попытался ударить противника головой, а затем рукой, но промахнулся и попал кулаком в ребёнка. Отец уронил его на асфальт. Драка продолжилась. В процессе попало и малышу, который испуганно ходил вокруг. Мужчин разняли прохожие.

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