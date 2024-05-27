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Из-за драки мужчин пострадали двое детей

Из-за драки мужчин пострадали двое детей

Автор:
27 мая 2024 12:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Пермь   дети   драка   инцидент   конфликт   
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В Перми двое мужчин что-то не поделили и перешли на разговор на повышенных тонах. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Однако больше всего досталось детям одного из участников конфликта.

Пермяки устроили разборки на глазах у маленьких детей. В итоге малышам досталось больше, чем взрослым. Мужчина в красных штанах буквально нокаутировал сначала девочку на руках у оппонента, а потом пнул мальчика, который пытался заступиться за папу.

Всё случилось в микрорайоне "Вышка-2". У двух мужчин завязался спор. Первым агрессию проявил товарищ в красных штанах. Он попытался ударить противника головой, а затем рукой, но промахнулся и попал кулаком в ребёнка. Отец уронил его на асфальт. Драка продолжилась. В процессе попало и малышу, который испуганно ходил вокруг. Мужчин разняли прохожие.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Пермь   дети   драка   инцидент   конфликт   
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5  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Ни в коем случае не оправдываю физическое насилие, но... вот тот горе-папаша, что "быкует" с ребенком на руках, он вменяемый?
Ты стоишь напротив агрессивного мужика и отвечаешь ему, прикрываясь ребёнком? Обоих на опыты (с)
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5k
Горожанин 6 минут назад
Нетерпилы безмозглые.
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62k
dima423 8 минут назад
Какие же они идиоты...причем оба
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19k
Роберт Шекли 59 минут назад
В красных штанах присядет на пару лет
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3716 постов (3673 в горячем)

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