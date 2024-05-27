Из-за драки мужчин пострадали двое детей

В Перми двое мужчин что-то не поделили и перешли на разговор на повышенных тонах. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Однако больше всего досталось детям одного из участников конфликта.
Пермяки устроили разборки на глазах у маленьких детей. В итоге малышам досталось больше, чем взрослым. Мужчина в красных штанах буквально нокаутировал сначала девочку на руках у оппонента, а потом пнул мальчика, который пытался заступиться за папу.
Всё случилось в микрорайоне "Вышка-2". У двух мужчин завязался спор. Первым агрессию проявил товарищ в красных штанах. Он попытался ударить противника головой, а затем рукой, но промахнулся и попал кулаком в ребёнка. Отец уронил его на асфальт. Драка продолжилась. В процессе попало и малышу, который испуганно ходил вокруг. Мужчин разняли прохожие.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
- Школьники продолжили играть в футбол, не обращая внимания на драку родителей
- Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание
- Пассажиры устроили драку в машине таксиста
- Дед смог за себя постоять
- Мужчина предотвратил кошачью драку
Ты стоишь напротив агрессивного мужика и отвечаешь ему, прикрываясь ребёнком? Обоих на опыты (с)
Урод.