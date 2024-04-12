Нашествие самокатов в Санкт-Петербурге

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Ничего необычного, просто стоянка самокатов у метро Дыбенко в Санкт-Петербурге. Их становится всё больше...
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Возле Дыбенко (пёхом далеко, машиной/автобусом долго, а самокатом быстро и близко) находится район (официально отдельный город) Кудрово. Густонаселённый район. А вот проехать туда на машине/автобусе несколько затруднительно (это я деликатно описал проблему, в реале там без мата не опишешь).
До изобретения телепортации, или открытия новой станции метро (пока что этой станции даже в проекте нет), перспектив отказа от самокатов нет и быть не может. Ну а если детям (которым нельзя на самокатах) нужно куда нить, то это их проблемы (тут я издаю демонический смех).