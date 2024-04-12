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Нашествие самокатов в Санкт-Петербурге

Нашествие самокатов в Санкт-Петербурге

Автор:
12 апреля 2024 10:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Россия   Санкт-Петербург   самокат   стоянка   
1149
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Ничего необычного, просто стоянка самокатов у метро Дыбенко в Санкт-Петербурге. Их становится всё больше...

Точка респауна

Страшно? А вас предупреждали.

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Метки: Видео   Метро   Россия   Санкт-Петербург   самокат   стоянка   
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9  комментариев
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
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Trenzel2003 14 минут назад
Попробуй, найди свой. Не-е, явный перебор!
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Serj81 15 минут назад
Надо было Имперский марш из Звездных войн наложить
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9k
Роман Полчаса назад
В Ялте одно время было большое нашествие этих самокатов. Причем работали явно не официально, раскидали по набережной их где попало. Они еще попискивали стояли, приглашая прокатиться. В один день приехал грузовик с полицией, погрузил все и вывез куда то. Больше такого звиздеца не наблюдалось.
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8k
Николай 37 минут назад
мне кажеться здесь больше уместен трек из Терминатора, и началом, и восстанут машины...
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Pravednik84 52 минуты назад
И никто не спросил о причинах)))
Возле Дыбенко (пёхом далеко, машиной/автобусом долго, а самокатом быстро и близко) находится район (официально отдельный город) Кудрово. Густонаселённый район. А вот проехать туда на машине/автобусе несколько затруднительно (это я деликатно описал проблему, в реале там без мата не опишешь).
До изобретения телепортации, или открытия новой станции метро (пока что этой станции даже в проекте нет), перспектив отказа от самокатов нет и быть не может. Ну а если детям (которым нельзя на самокатах) нужно куда нить, то это их проблемы (тут я издаю демонический смех).
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5k
Hemul_D Час назад
Вместо ларьков у метро теперь место занимаю самокаты. Свято место пусто не бывает.
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435
DuckTales Час назад
Ну за их прокат платят как за машину , чего удивляться ?
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3147 постов (3032 в горячем)

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