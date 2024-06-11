Самокатчик сбил маму с малышом в Калуге

11 июня в Калуге произошло ДТП с участием электросамокатчика. Парень сбил женщину с восьмимесячным ребёнком на руках. Пострадавшие доставлены в больницу.
По записи с камеры наблюдения видно, что мама с ребенком на руках выходила из здания. В этот момент мимо проезжал самокатчик и врезался в них. Женщина попыталась схватить парня, но он скрылся с места инцидента. Малышу потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что у 8-месячного диагностировали сотрясение мозга.
Следователи СКР по Калужской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
УМВД России по Калужской области сообщает:
Сотрудниками Госавтоинспекции в результате комплекса розыскных мероприятий личность и местонахождение гражданина, возможно управлявшего электросамокатом, были установлены. Им оказался житель Московской области 2006 года рождения. Для разбирательства молодой человек был доставлен в УМВД России по г. Калуге.
Источник:
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Педолет. Что за педолет? Ну самокатчик. А откуда самокатчику тут взяться? А кто его знает откуда они берутся.
значит этому самокатчику прямо по башке его безмозглой заехать этим же самокатом надо