Самокатчик сбил маму с малышом в Калуге

По записи с камеры наблюдения видно, что мама с ребенком на руках выходила из здания. В этот момент мимо проезжал самокатчик и врезался в них. Женщина попыталась схватить парня, но он скрылся с места инцидента. Малышу потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что у 8-месячного диагностировали сотрясение мозга.

Следователи СКР по Калужской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.