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Самокатчик сбил маму с малышом в Калуге

Самокатчик сбил маму с малышом в Калуге

Автор:
11 июня 2024 18:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Калуга   Россия   люди   самокат   самокатчик   
1176
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11 июня в Калуге произошло ДТП с участием электросамокатчика. Парень сбил женщину с восьмимесячным ребёнком на руках. Пострадавшие доставлены в больницу.

По записи с камеры наблюдения видно, что мама с ребенком на руках выходила из здания. В этот момент мимо проезжал самокатчик и врезался в них. Женщина попыталась схватить парня, но он скрылся с места инцидента. Малышу потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что у 8-месячного диагностировали сотрясение мозга.

Следователи СКР по Калужской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

УМВД России по Калужской области сообщает:

Сотрудниками Госавтоинспекции в результате комплекса розыскных мероприятий личность и местонахождение гражданина, возможно управлявшего электросамокатом, были установлены. Им оказался житель Московской области 2006 года рождения. Для разбирательства молодой человек был доставлен в УМВД России по г. Калуге.

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Метки: Видео   Калуга   Россия   люди   самокат   самокатчик   
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10  комментариев
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44k
Карандаш 2 часа назад
Зачем 3.14дарасу хлебло замазали?
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7k
мемфрид 13 минут назад
А додик в черной майке постоял-потупил и дальше пошёл...
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6k
Сергей Борисов 14 минут назад
Эти два дня вообще полны педерастами на дорогах . Вчера за пару часов 3 (ТРИ!!!) раза на встречной полосе, против всех электросамокатчики летели. Сёдни один вечером, но на проспекте Энгельса, три полосы в каждом направлении и тут крендель, с бородкой и пенсне летит навстречу. Что в головках таких хоть шевелится малость интеллектуального ? Или я идеализирую подобных ?
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1k
val 42 минуты назад
ну и нафига все эти извинения с замазаной мордой? несовершеннолетний? тогда пусть его мать извиняется. сидит он на стульчике катается. а если ребенка дурачком сделал? катался по тротуару - покушение на убийство
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5k
Aleks 59 минут назад
Инструктор задает вопрос ученику, вот равносторонний перекресток, слева женщина с коляской, справа грузовик, навстречу едет автобус, кто проедет перекресток первым?
Педолет. Что за педолет? Ну самокатчик. А откуда самокатчику тут взяться? А кто его знает откуда они берутся.
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164
Алёна Час назад
Можно попросить у наших городоначальников сделать отдельную дорогу для самокатов ведущую прямо в АД??
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24k
Killgrave Час назад
Самокаты нужны были только для одного - провести перепись и электронную регистрацию nuдopacoв в стране. Теперь необходим полный запрет этого петушиного транспорта, как социально опасного и вызывающего множество нарушений.
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Вот это и есть -3.14....ас!!! С большой буквы!
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128k
Аааа 2 часа назад
>>у 8-месячного диагностировали сотрясение мозга

значит этому самокатчику прямо по башке его безмозглой заехать этим же самокатом надо
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4023 поста (4017 в горячем)

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