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Если бы у самокатчиков был свой гимн

Если бы у самокатчиков был свой гимн

Автор:
25 апреля 2024 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   гимн   самокат   самокатчик   
1993
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Наступает весна и появляются они… самокатчики. Пешеходы, завидя этих молодцов шарахаются по сторонам, а водители тепло приветствуют их сигналами, не стесняясь в выражениях. Вот как бы мог выглядеть гимн таких самокатчиков.

Как мог бы звучать гимн худших представителей самокатчиков.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   гимн   самокат   самокатчик   
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22  комментария
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20k
Голос Вселенной Час назад
Я думал, у этих представителей гимн вот это...
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136
ya da 5 минут назад
Почему в гимне нет слова "пид@рас"
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296
Ли Харви Освальд 20 минут назад
Если бы у самокатчиков был свой гимн они бы и им всех з.а.е.б.а.л.и
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11k
Доктор Полчаса назад
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Вот как щас помню. Давно это было, еще на заре конных экипажей.
Первые автомобили. И тоже люди кричали. Убийцы. Уроды, и прочие оскорбления и проклятия. Прошло время. Было множество аварий. И тут придумали правила. Количество аварий упало.
Но потом появились самые умные, самые кому надо скорее всех. И опять стали придумывать наказания и методы воздействия. Количество аварий опять упало. Но с появлением все более быстрых авто, стало расти количество аварий.
Так и с самокатчиками. Не техника виновата, а идиоты на технике. И против этих идиотов нужно придумывать правила и методы воздействия. Но пока не будет культуры в головах, так и будут аварии!
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2k
Юрий Час назад
"Голубая луна" - их гимн.
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800
Шурман Час назад
Я в детстве еще катался , был советский самокат и даже тогда я не проникся этим , недавно завел машину а ключи почему то положил на полку в гараже ( видать старею ) и поехал за сигаретами , приехать то я приехал а назад уже ни как :) машина без лазерных ключей не заводится , хозяин магазина говорит бери мой самокат и домой за ключами , честное слово ехал и боялся , мужику 45 лет и на такой херне ехать , боже упаси , домой то я еле как доехал а вот назад тупо его рядом толкал , честное слово ну не мое это , мне похоже в очередной раз лучше с парашютом выйти и то живей буду чем на этой херне .
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87
uid-tfwhppoz Шурман 12 минут назад
мне 50, я с Новосиба.
в Питере был в отпуске. соответственно автомобиля у меня там нет. каршеринг еще не пробовал. попробовал эту тему с прокатными самокатами.
по Спб вообще есть зоны где на них нельзя ездить. но несколько раз, когда долго гуляли и надо было куда-то проехать - самокат нормальная тема.
конечно, подходить надо не выключая мозг. конечно маршруты все незнакомые для меня. да и просто врезаться в какой-то предмет не хочется.

проблемы, как я понимаю, именно с неадекватными самокатчиками, которые немного освоили управление, и лихо гоняют в пешеходных потоках. ну так неадекваты опасны вообще во всем.

а то, что тебе страшно ездить - ну вот я сейчас на кайте зимой катаю. суперовая тема. требует конечно подготовки и координации. но кайф. летом - на доске за катером гоняю. ну тоже не легко. и если без мозгов и подготовки, можно и травму получить. ну так ты это, 45 нормальный возраст для мужчины. займись спортом. я в 45 примерно и начал. сейчас кроссы бегаю - 20км для меня вообще не проблема. подтягиваюсь 26раз. страха от управления самокатом - быть не должно. и если ты не гонсалес, а спокойно едешь в потоке, то и проблемы нет.
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601
DuckTales Час назад
Самокаты повсюду, дорожек нет, понятное дело что по автомобильным дорогам кататься никто не хочет, в ПДД нифига не прописано как и где надо ездить, а если и прописано, то один фиг нет дорожек ... Вы либо запретите тогда это дело совсем, либо просто оставьте на самотек. Вариант с правилами и велодорожками не рассматривается, никто не запарится, максимум будут штрафовать камерами...
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392
bambooworm DuckTales 58 минут назад
В Париже и велодорожки есть, и правила какие-никакие. Велосипедисты привычно ездят, но как только чел встает на самокат, то фляга у него тут же протекать начинает со свистом. Вот поэтому их там вообще запретили наглухо.
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5k
Убийца Прохиндеев Час назад
Петух с анальной фарой сзади.
Их гимн вот.
Ссылка www.youtube.com
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213
ГТА Форевер 2 часа назад
Дело не в самокатах, а в тех личностях кто ими управляет. Вчера видел такого, это тело с ребенок летел по встречке на слепой поворот, ну конечно ему выехала авто на встречу, успешно разошлись, но это это чудо стало обвинять авто.
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87
uid-tfwhppoz ГТА Форевер 10 минут назад
ты прав.
я брал в Питере самокат яндекса. спокойно ездил. проблем вообще нет. удобно.
но мне 50, и у меня стаж авто-вождения - 25+лет и ни одной аварии.
а когда дебил пытается выжимать с самоката максимум скорости в потоке пешеходов, ну конечно это дичь. но дичь то не в том что можно самокат взять. а с башкой водителя беда.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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