Если бы у самокатчиков был свой гимн

1993
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Наступает весна и появляются они… самокатчики. Пешеходы, завидя этих молодцов шарахаются по сторонам, а водители тепло приветствуют их сигналами, не стесняясь в выражениях. Вот как бы мог выглядеть гимн таких самокатчиков.
Как мог бы звучать гимн худших представителей самокатчиков.
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Первые автомобили. И тоже люди кричали. Убийцы. Уроды, и прочие оскорбления и проклятия. Прошло время. Было множество аварий. И тут придумали правила. Количество аварий упало.
Но потом появились самые умные, самые кому надо скорее всех. И опять стали придумывать наказания и методы воздействия. Количество аварий опять упало. Но с появлением все более быстрых авто, стало расти количество аварий.
Так и с самокатчиками. Не техника виновата, а идиоты на технике. И против этих идиотов нужно придумывать правила и методы воздействия. Но пока не будет культуры в головах, так и будут аварии!
Воли власти не хватает, а не правил. Воли, чтобы сделать очевидную вещь и принять запрет ездить по тротуарам. А воли не хватает потому, что эти электросамокаты - это чья-то выгода, деньги. Бизнес - ничего личного. Капитализм. Где власть и бизнес - вещи нераздельные.
в Питере был в отпуске. соответственно автомобиля у меня там нет. каршеринг еще не пробовал. попробовал эту тему с прокатными самокатами.
по Спб вообще есть зоны где на них нельзя ездить. но несколько раз, когда долго гуляли и надо было куда-то проехать - самокат нормальная тема.
конечно, подходить надо не выключая мозг. конечно маршруты все незнакомые для меня. да и просто врезаться в какой-то предмет не хочется.
проблемы, как я понимаю, именно с неадекватными самокатчиками, которые немного освоили управление, и лихо гоняют в пешеходных потоках. ну так неадекваты опасны вообще во всем.
а то, что тебе страшно ездить - ну вот я сейчас на кайте зимой катаю. суперовая тема. требует конечно подготовки и координации. но кайф. летом - на доске за катером гоняю. ну тоже не легко. и если без мозгов и подготовки, можно и травму получить. ну так ты это, 45 нормальный возраст для мужчины. займись спортом. я в 45 примерно и начал. сейчас кроссы бегаю - 20км для меня вообще не проблема. подтягиваюсь 26раз. страха от управления самокатом - быть не должно. и если ты не гонсалес, а спокойно едешь в потоке, то и проблемы нет.
Их гимн вот.
я брал в Питере самокат яндекса. спокойно ездил. проблем вообще нет. удобно.
но мне 50, и у меня стаж авто-вождения - 25+лет и ни одной аварии.
а когда дебил пытается выжимать с самоката максимум скорости в потоке пешеходов, ну конечно это дичь. но дичь то не в том что можно самокат взять. а с башкой водителя беда.