Важное весеннее напоминание

2446
1
1
Пришла весна, а значит начался сезон средств индивидуальной мобильности. Российский актёр театра и кино Дмитрий Лысенков сделал важное напоминание для водителей и обычных пешеходов. Предупреждён — значит вооружён.
Рекомендация Дмитрия Лысенкова.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пешеход оказал девушкам медвежью услугу
- Аниматор в костюме Халка напугал детей
- Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности
- Актриса, у которой еще нет Оскара
- Странная потасовка с участием людей и животных
Новости партнёров
реклама
летят и сигналят когда люди перед ними в метрах 10ти - естественно на таком расстоянии ни кто не успеет среагировать нормально
В городе...
У него не проходила оплата айфоном за шеринговый электросамокат...