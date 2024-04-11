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Важное весеннее напоминание

Важное весеннее напоминание

Автор:
11 апреля 2024 07:35
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   актёр   дмитрий лысенков   люди   правила дорожного движения   самокат   сезон   
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Пришла весна, а значит начался сезон средств индивидуальной мобильности. Российский актёр театра и кино Дмитрий Лысенков сделал важное напоминание для водителей и обычных пешеходов. Предупреждён — значит вооружён.

Рекомендация Дмитрия Лысенкова⁠⁠. 

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Метки: Видео   Прикол   актёр   дмитрий лысенков   люди   правила дорожного движения   самокат   сезон   
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25  комментариев
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11k
МихА 2 часа назад
Плюс однозначно!!! Каждое слово в десяточку
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 8 минут назад
да вообще люди на улице бесят.
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30k
Aqueronte 21 минуту назад
Не знаю, но мне они не мешают, вот курьеры на мопедиках это да, они должны ездить по проезжей части а не по тротуару
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2k
Алексей Гулевич 24 минуты назад
Это Охлобыстинвнебрачный?
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13k
Copycat Полчаса назад
в Японии(по моему) не плохо сделали, просто приравняли самокаты к мотоциклам и надо тоже иметь права что бы на них кататься, я на них не катаюсь но я вижу как безалаберно на них школьники гоняют

летят и сигналят когда люди перед ними в метрах 10ти - естественно на таком расстоянии ни кто не успеет среагировать нормально
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8k
perekrestok 42 минуты назад
Пусть этих пe@иков проверяют на алкоголь и наркотики. Поголовно! Каждое утро! И без справки мобильные средства не выдают. Срок действия справки - 12 часов, стоимость процедур - 5 тысяч. И справки пусть выдают в Южном Бутово и Пушкино. Если такое внедрят - то пусть ездят. Не буду против.
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11k
Сергей 51 минуту назад
"Предупреждён значит вооружён", желательно бейсбольной битой.
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24k
Valiko Час назад
трщ контрразведчик х#йни не скажет!
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3k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
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54k
Aleksandr Час назад
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44k
Aleks Час назад
Лучше и не скажешь!
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−7
9k
Лаврентий 2 часа назад
Сегодня проснулся в шесть утра от крика петуха за окном.
В городе...
У него не проходила оплата айфоном за шеринговый электросамокат...
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21k
Robin Hood 2 часа назад
В точку сказал !!!!
В точку сказал !!!!Посмотреть
В точку сказал !!!!
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14k
Андрей А 2 часа назад
Лысенков молодой, но талантливый актер. А главное не старается заипать как Петров, хотя и снимается часто
Мое мнение
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5k
Горожанин 2 часа назад
Взрослый, знай! Если ты на велосипеде или самокате ездишь по тротуару - ты педик! Не будь педиком! Будь человеком!
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2955 постов (2896 в горячем)

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