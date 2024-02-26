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Женщина выпала из автобуса на ходу

Женщина выпала из автобуса на ходу

Автор:
26 февраля 2024 08:36
Метки: Видео   Казахстан   автобус   астана   в мире   женщина   происшествие   
920
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В Астане пассажирка внезапно выпала из автобуса во время поездки. К счастью, женщина не получила серьёзных травм.

Водитель не обратил внимания и продолжил путь, а другие пассажиры не спешили как-то сообщить ему о происшествии.

Пассажирка обратилась в полицию. После того, как женщине выплатили компенсацию, она отказалась от претензий.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   автобус   астана   в мире   женщина   происшествие   
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2  комментария
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17k
Колька Валеркин сын 40 минут назад
Походу водитель случайно нажал на кнопку открытия задних дверей или же автоматика глюканула
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2k
Звёздный странник Полчаса назад
Это водитель решил вот так салон проветрить?
Странно, почему до сих пор не внесли в механизм дверей блокирующее устройство, не позволяющее открывать двери во время движения?
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Krasin

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