Женщина выпала из автобуса на ходу

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В Астане пассажирка внезапно выпала из автобуса во время поездки. К счастью, женщина не получила серьёзных травм.
Водитель не обратил внимания и продолжил путь, а другие пассажиры не спешили как-то сообщить ему о происшествии.
Пассажирка обратилась в полицию. После того, как женщине выплатили компенсацию, она отказалась от претензий.
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