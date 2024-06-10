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Во время родео бык перепрыгнул через ограждение и напал на зрителей

Во время родео бык перепрыгнул через ограждение и напал на зрителей

Автор:
10 июня 2024 11:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бык   в мире   животные   люди   родео   
816
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Непередаваемые эмоции доставил бык присутствовавшим поклонникам родео на арене в штате Орегон (США).

Инцидент произошел в городе Систерс американского штата Орегон после. Во время заключительной части заезда бык перескочил ограждение. Различные травмы получили три человека.


Организаторам удалось усмирить разъяренного быка и поместить его в загон. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего двоих отправили в больницу на лечение.

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Метки: Видео   бык   в мире   животные   люди   родео   
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3  комментария
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12k
BarOb 49 минут назад
зачем обрезают на самом интересном
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8k
Харон ( Χάρων) 5 минут назад
Всегда болею за быков на корриде.
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533
Alex 20 минут назад
Все равно говядина на стейк пойдет. Но хоть как то отомстит людЯм за это...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3628 постов (3455 в горячем)

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