Во время родео бык перепрыгнул через ограждение и напал на зрителей

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Непередаваемые эмоции доставил бык присутствовавшим поклонникам родео на арене в штате Орегон (США).
Инцидент произошел в городе Систерс американского штата Орегон после. Во время заключительной части заезда бык перескочил ограждение. Различные травмы получили три человека.
Организаторам удалось усмирить разъяренного быка и поместить его в загон. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего двоих отправили в больницу на лечение.
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